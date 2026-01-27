Кыргызстан судится с Россией из-за нарушения прав мигрантов 2 27.01.2026, 23:41

3,116

РФ отказывается предоставлять семьям мигрантов бесплатное медицинское страхование.

Власти Кыргызстана подали в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) иск против России, обвинив ее в нарушении прав кыргызстанских трудовых мигрантов. Действия РФ в отношении семей трудовых мигрантов противоречат статьям 96-97 соглашения о социальном обеспечении мигрантов ЕАЭС, заявил на заседании профильного комитета в парламенте страны (Жогорку Кенеш) во вторник, 27 января, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Кыргызстана Азамат Муканов.

Речь идет об отказе российских властей выдавать членам семей иностранцев, приехавших на работу в РФ, бесплатные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). «Медицинское страхование должно распространяться также на членов семей трудовых мигрантов. Этот вопрос также обсуждался во время визита заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука», - указал Муканов. Суд уже рассматривает иск Кыргызстана, решение будет вынесено через две недели, добавил он.

Ранее власти РФ изменили правила предоставления медицинской помощи трудовым мигрантам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что право на бесплатную медицинскую помощь у иностранных граждан, согласно новым нормам, будет только после пяти лет легальной работы в России. На фоне ужесточения политики в отношении мигрантов с 2024 года Россию покинули миллионы иностранцев. Власти Кыргызстана, Таджикистана и ряда других стран рекомендовали своим гражданам не ездить в РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com