5 мая 2026, вторник, 0:07
Глава МИД Украины: Наша цель относительно членства в НАТО остается неизменной

  27.01.2026, 23:54
Андрей Сибига

Киев не намерен менять курс.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина не меняла курса на членство в НАТО, несмотря на все события последних месяцев.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

На вопрос о том, остается ли вступление в Североатлантический альянс целью Украины, министр ответил утвердительно.

«Да, наша цель является неизменной. Я благодарен за то, что вы постоянно об этом спрашиваете, я готов это повторять. Потому что относительно этой цели не должно быть никаких сомнений. Цель вступления в НАТО определена Конституцией, это выбор нашего народа», – подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что никакая третья страна – а прежде всего Россия – не может блокировать членство Украины в любом альянсе или союзе.

«Да, сейчас нет консенсуса в НАТО относительно вступления Украины, это тоже правда. Но мы наладили очень действенное и политическое практическое взаимодействие. Меня постоянно приглашают на встречи министров стран НАТО. К нам приезжали послы ключевых государств НАТО, включая американского посла Уитакера», – добавил Сибига.

Он также подтвердил, что делегация ездила даже на командный пункт сил обороны Украины на одном из участков фронта. «Это правда. И они общались с нашими военными. Я знаю, как это действует на иностранных чиновников», – сказал Андрей Сибига.

