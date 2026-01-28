закрыть
5 мая 2026, вторник, 4:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню

  • 28.01.2026, 3:53
  • 1,334
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню

Для принятия вотума недоверия было необходимо абсолютное большинство.

Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны во главе с премьером Себастьеном Лекорню. Результаты голосования опубликовали на странице Нацсобрания в социальной сети X.

Для принятия вотума недоверия было необходимо абсолютное большинство — 289 голосов. Резолюцию, внесенную партией «Неподчинившаяся Франция», поддержали 267 депутатов. В поддержку резолюции «Национального объединения» высказались 140 депутатов.

Согласно статье 49.3 Конституции Франции, правительство может принимать законы без парламентского голосования. Лекорню воспользовался этой мерой, чтобы принять закон о бюджете страны. В ответ оппозиция внесла в нацсобрание резолюции о недоверии правительству.

Всего с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, нацсобрание рассмотрело восемь резолюций о недоверии правительству. Два из них отклонили на прошлой неделе. Причиной также стало использование статьи 49.3 Конституции при принятии одной из частей бюджета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип