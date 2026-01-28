Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню 28.01.2026, 3:53

Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны во главе с премьером Себастьеном Лекорню. Результаты голосования опубликовали на странице Нацсобрания в социальной сети X.

Для принятия вотума недоверия было необходимо абсолютное большинство — 289 голосов. Резолюцию, внесенную партией «Неподчинившаяся Франция», поддержали 267 депутатов. В поддержку резолюции «Национального объединения» высказались 140 депутатов.

Согласно статье 49.3 Конституции Франции, правительство может принимать законы без парламентского голосования. Лекорню воспользовался этой мерой, чтобы принять закон о бюджете страны. В ответ оппозиция внесла в нацсобрание резолюции о недоверии правительству.

Всего с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, нацсобрание рассмотрело восемь резолюций о недоверии правительству. Два из них отклонили на прошлой неделе. Причиной также стало использование статьи 49.3 Конституции при принятии одной из частей бюджета.

