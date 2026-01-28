5 мая 2026, вторник, 9:13
Решение Лукашенко по ЖКХ спустят на тормозах?

  • 28.01.2026, 9:21
Никаких изменений не произойдет.

Лукашенко предложил давать «немножко прохладнее теплоноситель» в батареи жилых домов, чтобы на теплотрассах не было аварий. Эксперт «Зеленой Беларуси» в комментарии для «Салiдарнасцi» предположил, что это решение Лукашенко спустят на тормозах:

— Снижение температуры и давления в трубах теоретически может уменьшить вероятность новых разрывов теплотрасс. Однако выполнить такое распоряжение либо не получится, либо оно приведет к большому количеству побочных эффектов.

Значительная часть жилого фонда сейчас оснащена терморегуляторами (на батареях или общим регулятором на весь дом). Они автоматически регулируют температуру в квартирах. Если температура воды в батареях снизится, регуляторы просто увеличат ее расход.

В домах, где регуляторов нет, температура воздуха действительно может снизиться, но в таких домах она была высокой не потому, что люди так хотели. Независимо от желаний жильцов, без регуляторов они не могут влиять на температуру.

Если имеется протяженная теплотрасса, вполне вероятно, что в одних подключенных к ней домах температура будет высокой, а в других — нормальной. Если сократить температуру или расход воды, то в одних домах температура снизится до нормальной, а в других опустится ниже комфортного уровня. В результате начнутся жалобы, и все вернут обратно.

При разработке инструкций и стандартов систем теплоснабжения ведется постоянная работа по снижению температуры и давления воды в трубах. Это повышает эффективность системы, сокращает потери и позволяет экономить средства.

И если бы улучшений можно было добиться одним распоряжением, это сделали бы уже давно. Поэтому либо никаких изменений не произойдет, либо у кого-то температура в квартирах опустится значительно ниже комфортного уровня в 20 градусов.

