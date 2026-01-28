5 мая 2026, вторник, 10:49
По всей Беларуси произошли масштабные отключения электроэнергии

4
  • 28.01.2026, 12:02
  • 13,028
Перебои со светом зафиксировали в 227 населённых пунктах.

Сильный снег, порывистый ветер и обледенение привели к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. За последние сутки перебои со светом зафиксировали в 227 населённых пунктах. Больше всего пострадали Гродненская, Гомельская и Минская области.

Основная причина — повреждённые линии электропередачи. Провода рвёт из-за налипания мокрого снега и льда, рассказали в «Белэнерго».

Энергетики перешли на круглосуточный режим. По данным на утро 28 января, к восстановлению электроснабжения привлечены 19 аварийных бригад — около 60 специалистов и 20 единиц техники. Работы продолжаются без перерывов, ситуация отслеживается в режиме реального времени.

Энергетики отдельно обращаются к белорусам с просьбой соблюдать осторожность. Если вы заметили оборванные или провисшие провода:

не подходите к ним ближе 8 метров;

немедленно сообщите в аварийные службы по коротким номерам 115 или 144.

