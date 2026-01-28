Defense Express: Исторический кошмар для Кремля 1 28.01.2026, 11:05

В 2027 году Германия получит аэрокосмический аппарат.

Бундесвер в 2027 году собирается получить Hypersonic Test and Experimentation Vehicle — многоразовый гиперзвуковой аэрокосмический аппарат размером с истребитель для проведения оборонных исследований.

Как отмечает военный портал Defense Express, HYTEV должен быть создан стартапом Polaris Raumflugzeuge из Бремена, который в феврале получил контракт на разработку, а теперь должен построить образец.

Эта гиперзвуковая аэрокосмическая система должна состоять из двух ступеней. Первая ступень, фактически носитель, будет иметь два турбовентиляторных двигателя и клиновоздушный реактивный двигатель (Aerospike). Вторая ступень будет иметь только жидкостный ракетный двигатель. Также был показан рендер этой системы.

Первая ступень будет взлетать как самолет, разгоняться до гиперзвуковых скоростей более 5 Махов и подниматься в верхние слои атмосферы. При достижении соответствующих параметров полета с него будет стартовать ракетоплан, который сможет вывести на орбиту до 1000 кг полезной нагрузки. Оба компонента многоразовые и беспилотные.

Стоимость разработки и создания HYTEV не объявляется. Аналитики отмечают, что сроки появления этой аэрокосмической системы сдвинулись с 2028 года на конец 2027 года. «И это довольно нетривиальное изменение сроков работ, потому что обычно они двигаются только „вправо“», — подчеркнули они.

Отмечается, что для немецких вооруженных сил получение такой системы будет революционным скачком в возможностях. Ведь речь идет о получении многоразовой аэрокосмической системы, которая способна оперативно и по неожиданным траекториям вывести на орбиту довольно габаритный груз.

«И это исторический кошмар Кремля с 70-х годов, когда в США начали разрабатывать Space Shuttle. Потому что тогда в Москве были ошибочно уверены в том, что это орбитальный бомбардировщик, который будет способен за один оборот вокруг Земли нырнуть в атмосферу, отбомбить СССР и сесть в США для повторного использования. И именно в ответ на это, под аналогичные задачи, был создан боевой ракетоплан „Буран“», — отметили в Defense Express.

