Вашингтон не исключает новый силовой сценарий в Венесуэле 4 28.01.2026, 11:57

США требуют максимального сотрудничества от временного правительства.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом он сказал в своей речи, подготовленной для выступления на слушаниях в среду, 28 января, цитирует Bloomberg.

Эти слушания являются первым публичным выступлением Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая привела к задержанию ее предшественника Николаса Мадуро 3 января.

