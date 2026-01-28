Фицо заявил, что обеспокоен душевным здоровьем Трампа 21 28.01.2026, 12:19

Роберт Фицо

Об этом премьер-министр Словакии сообщил после личной встречи с президентом США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, один из немногих политиков ЕС, часто поддерживающих позицию Дональда Трампа, во время саммита в Давосе заявил лидерам ЕС, что после личной встречи с президентом США был «обеспокоен» его душевным состоянием. Об этом изданию Politico рассказали пять европейских дипломатов, ознакомленных с содержанием разговора.

Источники отмечают, что премьер-министр Словакии сделал свои замечания на отдельной неформальной встрече некоторых лидеров и главных должностных лиц ЕС. По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово «опасный», описывая поведение президента США во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Хотя ни один из дипломатов, беседовавших с изданием, не присутствовал на встрече, отдельные лидеры проинформировали их о содержании разговора вскоре после его завершения. При этом все они заявили, что не знают подробностей того, что Трамп сказал Фицо, что могло вызвать такую бурную реакцию.

Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила: «Это абсолютно полная фейковая информация от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной».

Высокопоставленный чиновник администрации США, присутствовавший на встрече с Трампом и Фицо, также сказал, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами. Он сказал, что встреча была «приятной, обычной и включала в себя несколько непринужденных обменов репликами».

В то же время один из европейских дипломатов сказал, что Фицо, похоже, был «травмирован» своей встречей с Трампом. Фицо охарактеризовал Трампа как «сошедшего с ума», сказал дипломат, используя слова, которые ему передал лидер его страны, непосредственно участвовавший в разговоре.

Глубокий кризис

Даже без заявлений Фицо европейские лидеры и высокопоставленные чиновники все больше обеспокоены «непредсказуемостью» президента США, по словам шестого дипломата ЕС, который не был напрямую проинформирован лидером о состоявшемся на прошлой неделе разговоре.

Опасения по поводу здоровья президента США «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях», — сказал чиновник ЕС.

79-летний Трамп неоднократно и решительно отрицал наличие у него каких-либо заболеваний, влияющих на когнитивные функции, заявив на этой неделе журналу New York Magazine, что он не страдает болезнью Альцгеймера.

