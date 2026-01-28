«Белорусский» кроссовер стал самым популярным авто в Москве 6 28.01.2026, 12:48

При этом он полностью собран из китайских комплектующих.

По итогам 2025 года самым популярным новым легковым автомобилем в Москве стал «белорусский» кроссовер Belgee X50, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом году там был продан 8 061 автомобиль этой модели. На втором месте в модельном рейтинге оказался китайский паркетник Geely Monjaro – 7 406 проданных машин. Третью строчку занял еще один «белорус», полюбившийся многим россиянам, – Belgee X70. Он разошелся тиражом в 6 020 экземпляров.

В пятерку лучших также попали Haval Jolion (5 257 проданных авто) и LADA Granta (3 412).

В марочном рейтинге лидерство на рынке Москвы сохранил китайский бренд Geely. За весь прошлый год в российской столице продано более 17 тыс. машин этой марки.

В топ также попали Haval с результатом 16 733 проданных авто и Belgee – 14 733 реализованных экземпляров.

Всего же в 2025 году в Москве было продано/куплено более 172 тыс. новых легковых машин (на 15% меньше, чем в 2024-м). Свыше половины из них (57%) пришлось на китайские марки. При этом доля белорусского бренда Belgee в продаже увеличилась на несколько процентов.

При этом «белорусский» кроссовер Belgee X50 фактически является китайской моделью Geely Coolray. Автомобиль собирается в Беларуси из машинокомплектов, поставляемых из Китая, а все ключевые узлы и агрегаты имеют китайское происхождение.

