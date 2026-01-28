закрыть
5 мая 2026, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белорусский» кроссовер стал самым популярным авто в Москве

6
  • 28.01.2026, 12:48
  • 8,022
«Белорусский» кроссовер стал самым популярным авто в Москве

При этом он полностью собран из китайских комплектующих.

По итогам 2025 года самым популярным новым легковым автомобилем в Москве стал «белорусский» кроссовер Belgee X50, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом году там был продан 8 061 автомобиль этой модели. На втором месте в модельном рейтинге оказался китайский паркетник Geely Monjaro – 7 406 проданных машин. Третью строчку занял еще один «белорус», полюбившийся многим россиянам, – Belgee X70. Он разошелся тиражом в 6 020 экземпляров.

В пятерку лучших также попали Haval Jolion (5 257 проданных авто) и LADA Granta (3 412).

В марочном рейтинге лидерство на рынке Москвы сохранил китайский бренд Geely. За весь прошлый год в российской столице продано более 17 тыс. машин этой марки.

В топ также попали Haval с результатом 16 733 проданных авто и Belgee – 14 733 реализованных экземпляров.

Всего же в 2025 году в Москве было продано/куплено более 172 тыс. новых легковых машин (на 15% меньше, чем в 2024-м). Свыше половины из них (57%) пришлось на китайские марки. При этом доля белорусского бренда Belgee в продаже увеличилась на несколько процентов.

При этом «белорусский» кроссовер Belgee X50 фактически является китайской моделью Geely Coolray. Автомобиль собирается в Беларуси из машинокомплектов, поставляемых из Китая, а все ключевые узлы и агрегаты имеют китайское происхождение.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин