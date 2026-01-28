5 мая 2026, вторник, 13:58
Украинский военкор спас четырехлетнюю девочку из дома, в который попал «Шахед»

  • 28.01.2026, 13:05
Марьян Кушнир

Родители девочки погибли.

Военный корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир спас 4-летнюю девочку во время российской атаки по Белогородке Киевской области 28 января. Родители ребенка погибли в результате обстрела.

О спасении ребенка Кушнир рассказал в сюжете ТСН.

По словам военкора, когда в два часа ночи он услышал взрыв, то подумал, что это газ. Дома у Марьяна Кушнира есть медицинский рюкзак, взяв который он побежал помогать. Мужчина отметил, что увидел открытую дверь в квартире, которая получила сильные повреждения в результате российской атаки и пошел в помещение.

Квартира, о которой вспоминает Кушнир, расположена на верхнем этаже. Там вспыхнул пожар в результате вражеской атаки и попадания дрона. В квартире жили супруги и их четырехлетний ребенок. Также там жил 20-летний сын женщины.

«Открыл ее [квартиру — ред.] и увидел там девочку в одеяле, на кровати, плачет, кричит мама. А мама на втором этаже — именно там был пожар. Девочку на руки взял, вынес, забрал оттуда», — рассказал Марьян Кушнир.

По словам военкора, ребенок не пострадал, его передали ближайшим родственникам. Сам Марьян Кушнир живет на четвертом этаже дома, в который попал вражеский дрон и в котором погибли супруги.

