закрыть
30 января 2026, пятница, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске массово прорывает трубы в подъездах

5
  • 28.01.2026, 13:08
  • 3,596
В Минске массово прорывает трубы в подъездах

Коммунальные аварии продолжаются на фоне приближающихся морозов.

Зима 2026 года, похоже, не собирается давать белорусским коммунальщикам передышку и продолжает испытывать на прочность порядком изношенные сети. После ряда аварий на теплотрассах в Минске и других городах, когда беларусы на сутки и больше оставались без отопления и горячей воды, новая напасть: в нескольких многоквартирных домах столицы прорвало трубы, пишет «Салідарнасць».

27 января, как сообщил в Тредс паблик minsk_media , минчане во Фрунзенском и Московском районах стали массово жаловаться на прорыв труб в подъездах.

Так, жильцы дома на улице Одинцова сообщили, что затопило весь подъезд, пропало электричество и отопление, в Малиновке на Слободской трубы оперативно перекрыли, но вода затопила весь первый этаж и текла на улицу. А на Маяковского и вовсе из-за лопнувших батарей отопления и безостановочного горячего водопада в подъезд несколько часов не могли зайти врачи «скорой помощи», прибывшие на вызов — пришлось подключать МЧС.

К вечеру службы ЖКХ получили больше 200 схожих заявок и жалоб на течи и прорывы труб в подъездах и технических помещениях, но обработать удалось около 2/3 из них. Остальным жильцам коммунальщики посоветовали дожидаться «принятия мер реагирования» до утра 28 января.

А уже в четверг 29 января в Беларуси ожидается перепад температур и новое похолодание. Кому приготовиться к новым авариям?

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Диктатуры на костылях
Диктатуры на костылях Ирина Халип
Впереди — переломный момент
Впереди — переломный момент Юрий Федоренко
Ракетный удар по Москве
Ракетный удар по Москве Максим Плехов
В Кремле запаниковали
В Кремле запаниковали Александр Невзоров