В Минске массово прорывает трубы в подъездах 5 28.01.2026, 13:08

3,596

Коммунальные аварии продолжаются на фоне приближающихся морозов.

Зима 2026 года, похоже, не собирается давать белорусским коммунальщикам передышку и продолжает испытывать на прочность порядком изношенные сети. После ряда аварий на теплотрассах в Минске и других городах, когда беларусы на сутки и больше оставались без отопления и горячей воды, новая напасть: в нескольких многоквартирных домах столицы прорвало трубы, пишет «Салідарнасць».

27 января, как сообщил в Тредс паблик minsk_media , минчане во Фрунзенском и Московском районах стали массово жаловаться на прорыв труб в подъездах.

Так, жильцы дома на улице Одинцова сообщили, что затопило весь подъезд, пропало электричество и отопление, в Малиновке на Слободской трубы оперативно перекрыли, но вода затопила весь первый этаж и текла на улицу. А на Маяковского и вовсе из-за лопнувших батарей отопления и безостановочного горячего водопада в подъезд несколько часов не могли зайти врачи «скорой помощи», прибывшие на вызов — пришлось подключать МЧС.

К вечеру службы ЖКХ получили больше 200 схожих заявок и жалоб на течи и прорывы труб в подъездах и технических помещениях, но обработать удалось около 2/3 из них. Остальным жильцам коммунальщики посоветовали дожидаться «принятия мер реагирования» до утра 28 января.

А уже в четверг 29 января в Беларуси ожидается перепад температур и новое похолодание. Кому приготовиться к новым авариям?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com