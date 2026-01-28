В Минске массово прорывает трубы в подъездах

В Минске массово прорывает трубы в подъездах5
Коммунальные аварии продолжаются на фоне приближающихся морозов.
Зима 2026 года, похоже, не собирается давать белорусским коммунальщикам передышку и продолжает испытывать на прочность порядком изношенные сети. После ряда аварий на теплотрассах в Минске и других городах, когда беларусы на сутки и больше оставались без отопления и горячей воды, новая напасть: в нескольких многоквартирных домах столицы прорвало трубы, пишет «Салідарнасць».
27 января, как сообщил в Тредс паблик minsk_media , минчане во Фрунзенском и Московском районах стали массово жаловаться на прорыв труб в подъездах.
Так, жильцы дома на улице Одинцова сообщили, что затопило весь подъезд, пропало электричество и отопление, в Малиновке на Слободской трубы оперативно перекрыли, но вода затопила весь первый этаж и текла на улицу. А на Маяковского и вовсе из-за лопнувших батарей отопления и безостановочного горячего водопада в подъезд несколько часов не могли зайти врачи «скорой помощи», прибывшие на вызов — пришлось подключать МЧС.
К вечеру службы ЖКХ получили больше 200 схожих заявок и жалоб на течи и прорывы труб в подъездах и технических помещениях, но обработать удалось около 2/3 из них. Остальным жильцам коммунальщики посоветовали дожидаться «принятия мер реагирования» до утра 28 января.
А уже в четверг 29 января в Беларуси ожидается перепад температур и новое похолодание. Кому приготовиться к новым авариям?