5 мая 2026, вторник, 13:58
Шесть уроков иранского восстания для Путина

2
  28.01.2026, 13:13
  • 4,378
Не все из них Кремль смог усвоить.

Жесткое и кровавое подавление массовых протестов в Иране стало для Кремля важным сигналом — и предметом внимательного анализа. Репрессивный режим в Тегеране под международными санкциями имеет для Москвы принципиальное значение, особенно на фоне ослабления ее позиций в Сирии и Венесуэле. Российские власти, по всей видимости, извлекли из иранских событий как минимум шесть ключевых уроков, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Урок первый — инфляция опаснее стагнации. В Иране именно скачок цен подстегнул протесты, несмотря на экономический рост прошлых лет. Путин боится повторения иранских событий в России и готов жертвовать ростом ради удержания цен.

Урок второй — контроль над госрасходами. У Ирана и России есть бюджетный дефицит, из-за санкций они вынуждены покрывать его за счет внутренних ресурсов, что усиливает инфляционные и долговые риски.

Урок третий — стабильность банковской системы. Крах крупнейшего частного банка в Иране стал символом коррупции и подорвал доверие вкладчиков.

Урок четвертый — интернет можно отключить. Иран показал, что в критической ситуации полное цифровое отключение возможно. Россия уже движется в этом направлении, постепенно усиливая контроль над онлайн-пространством.

Урок пятый — санкции работают. Несмотря на официальную риторику, иранский опыт показывает, что долгосрочные ограничения подтачивают устойчивость системы. Для России это особенно чувствительно из-за более высокого уровня жизни и ожиданий общества.

Урок шестой — сначала подавить, потом думать. Успех силового сценария в Иране лишь укрепляет убежденность Кремля в необходимости жестких и упреждающих репрессий, рассчитывая, что реакция Запада вновь ограничится заявлениями.

Социальные потрясения ожидают Россию в будущем, так как страна уверенно движется по иранскому сценарию.

