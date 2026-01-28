Шесть уроков иранского восстания для Путина
- 28.01.2026, 13:13

Не все из них Кремль смог усвоить.
Жесткое и кровавое подавление массовых протестов в Иране стало для Кремля важным сигналом — и предметом внимательного анализа. Репрессивный режим в Тегеране под международными санкциями имеет для Москвы принципиальное значение, особенно на фоне ослабления ее позиций в Сирии и Венесуэле. Российские власти, по всей видимости, извлекли из иранских событий как минимум шесть ключевых уроков, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Урок первый — инфляция опаснее стагнации. В Иране именно скачок цен подстегнул протесты, несмотря на экономический рост прошлых лет. Путин боится повторения иранских событий в России и готов жертвовать ростом ради удержания цен.
Урок второй — контроль над госрасходами. У Ирана и России есть бюджетный дефицит, из-за санкций они вынуждены покрывать его за счет внутренних ресурсов, что усиливает инфляционные и долговые риски.
Урок третий — стабильность банковской системы. Крах крупнейшего частного банка в Иране стал символом коррупции и подорвал доверие вкладчиков.
Урок четвертый — интернет можно отключить. Иран показал, что в критической ситуации полное цифровое отключение возможно. Россия уже движется в этом направлении, постепенно усиливая контроль над онлайн-пространством.
Урок пятый — санкции работают. Несмотря на официальную риторику, иранский опыт показывает, что долгосрочные ограничения подтачивают устойчивость системы. Для России это особенно чувствительно из-за более высокого уровня жизни и ожиданий общества.
Урок шестой — сначала подавить, потом думать. Успех силового сценария в Иране лишь укрепляет убежденность Кремля в необходимости жестких и упреждающих репрессий, рассчитывая, что реакция Запада вновь ограничится заявлениями.
Социальные потрясения ожидают Россию в будущем, так как страна уверенно движется по иранскому сценарию.