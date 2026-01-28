Россияне скупают осиновые колья и спрашивают у гадалок дату смерти Путина 8 28.01.2026, 13:30

Также в РФ скупают куклы вуду.

Россияне продолжают скупать эзотерические товары для ритуалов и гаданий. В 2025 году спрос на такую продукцию увеличился на 50% год к году, говорится в исследовании IT-компании АТОЛ. Для сравнения: в 2024-м рост составил 34%. Наибольшей популярностью пользовались обереги, доля продаж которых в выборке достигла 36%. Спрос на них в минувшем году увеличился в 2,2 раза. В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей — на 33% меньше, чем в 2024-м, пишет The Moscow Times.

Также резко вырос интерес граждан к осиновым кольям — количество покупок подскочило в 4 раза (то есть на 300%), а средний чек составил 333 рубля. Помимо этого, в рекордсменах оказались стеклянные шары, спрос на которые вырос на 101%, и куклы вуду (+63%). Востребованными были и руны. Спрос на них увеличился на 54%, средний набор стоил 672 рубля. В то же время карты Таро просели на 5%, средняя цена за колоду составила 654 рубля. Спрос на маятники для биолокации вырос на 34%, на черные свечи — на 8%.

Интерес россиян к эзотерике взлетел после начала войны в Украине. Об этом свидетельствовало не только увеличение продаж «магических» товаров, но и повышение спроса на курсы по нумерологии, таро, медитации и другим подобным практикам. Россияне пытаются узнать судьбу родственников на фронте, а также просят предсказать даты смерти Путина и окончания войны.

Интерес к эзотерике связан с высоким уровнем стресса и желанием снизить уровень неопределенности, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Люди ищут опору в разнообразных духовных и светских практиках в кризисные периоды, «это помогает им возвращать ощущение контроля над ситуацией, осмыслять изменения и адаптироваться к ним», объясняла соосновательница онлайн-школы «Психодемия» Мария Данина.

