Белорус стал главным тренером лидера футбольного чемпионата Словении 28.01.2026, 14:15

Иван Маевский

Клуб выступает в групповом раунде еврокубков.

Белорусский специалист Иван Маевский будет исполнять обязанности главного тренера словенского «Целе».

Бывший полузащитник сборной Беларуси, работающий помощником испанца Альберта Риера, временно заменит на этом посту своего начальника, который в ближайшее время возглавит франкфуртский «Айнтрахт», пишет football.by.

Матч чемпионата Словении 1 февраля против «Марибора» станет для Риера последним в роли главного тренера команды.

После 18 туров с 43 баллами «Целе» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая на 12 баллов «Копер» и «Марибор», которые идут вторым и третьим.

В этом сезоне «Целе» играл в основном раунде Лиги конференций, финишировал 13‑м из 36 клубов и в плей-офф сыграет с косовской «Дритой».

