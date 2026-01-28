Герой известного мема пошел защищать Украину 1 28.01.2026, 14:47

Станислав Старостенко

Станислав Старостенко стал известен в первые дни войны.

Станислав Старостенко — украинец, которого узнают по фразе «Надо помогать Украине, а вы только п*здите». Сейчас мужчина служит в ВСУ и делится своим опытом в соцсети.

О службе в Вооруженных силах Украины Станислав рассказал на своей странице в Instagram, которую создал несколько дней назад, пишет New Voice.

После начала полномасштабного вторжения Сетью распространялся отрывок эфира израильского телевидения, в котором появился Станислав. Мужчина на эмоциях подошел к журналистам с парковочным столбиком в руках и рассказал, что присоединился к ТрО, а также призвал мир помогать Украине, а не только говорить.

«Не надо спорить, надо помогать Украине, а вы только пи*дите. Записался в тероборону, *башить буду русских», — говорил в начале полномасштабного вторжения Станислав.

«Сейчас *башу русских во втором штурмовом батальоне пятой отдельной штурмовой бригады. Я покажу вам жизнь воинов, как мы проходим службу, какие есть проблемы в армии и какие есть достижения. Помните, война еще не закончилась», — подчеркнул Станислав.

После вступления в ряды защитников мужчина получил позывной Юрист. Сначала он был среди бойцов территориальной обороны. О том, как присоединился к ТрО, Станислав рассказал в другом видео.

