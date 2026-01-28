закрыть
5 мая 2026, вторник, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Герой известного мема пошел защищать Украину

1
  • 28.01.2026, 14:47
  • 9,378
Герой известного мема пошел защищать Украину
Станислав Старостенко

Станислав Старостенко стал известен в первые дни войны.

Станислав Старостенко — украинец, которого узнают по фразе «Надо помогать Украине, а вы только п*здите». Сейчас мужчина служит в ВСУ и делится своим опытом в соцсети.

О службе в Вооруженных силах Украины Станислав рассказал на своей странице в Instagram, которую создал несколько дней назад, пишет New Voice.

После начала полномасштабного вторжения Сетью распространялся отрывок эфира израильского телевидения, в котором появился Станислав. Мужчина на эмоциях подошел к журналистам с парковочным столбиком в руках и рассказал, что присоединился к ТрО, а также призвал мир помогать Украине, а не только говорить.

«Не надо спорить, надо помогать Украине, а вы только пи*дите. Записался в тероборону, *башить буду русских», — говорил в начале полномасштабного вторжения Станислав.

«Сейчас *башу русских во втором штурмовом батальоне пятой отдельной штурмовой бригады. Я покажу вам жизнь воинов, как мы проходим службу, какие есть проблемы в армии и какие есть достижения. Помните, война еще не закончилась», — подчеркнул Станислав.

После вступления в ряды защитников мужчина получил позывной Юрист. Сначала он был среди бойцов территориальной обороны. О том, как присоединился к ТрО, Станислав рассказал в другом видео.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин