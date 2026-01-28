5 мая 2026, вторник, 15:31
На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 28.01.2026, 15:05
Синоптики предупреждают о гололеде и резком похолодании.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды продлили на 29 января. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

В четверг во многих районах страны и в Минске сохранится гололед, на дорогах - гололедица.

Как передает телеграм-канал о погоде «Метеовайб», 29 января центр циклона Леони сместится и Беларусь «окажется в его тыловой части, где начнется поступление более холодного воздуха».

Температурный фон начнет понижаться. В течение суток обещают -3...-10°С, по югу -2...+1°С. Ночью по северо-западу до −11…−14°С.

«В ночные часы на большей части территории страны временами снег, местами по югу снег сильный и налипание мокрого снега. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица», — сообщает «Метеовайб».

