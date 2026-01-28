WSJ: Китайская экономика застряла в ловушке дефляции 7 28.01.2026, 15:26

Пекин не может совладать с падением цен.

В крупнейшем шанхайском оптовом рынке одежды продавцы заняты не продажами, а возвратами. Многие магазины возвращают непроданный товар, а выручка торговцев падает — некоторые за год потеряли до половины дохода. Жители экономят на всем, даже повседневные расходы сокращаются, а роскошь стала редкостью, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По всей стране наблюдается одна и та же проблема — потребители тратят мало, а производители выпускают слишком много. Компании вынуждены снижать цены, чтобы продать продукцию, что уменьшает прибыль и ограничивает рост зарплат. Работники экономят, вместо того чтобы тратить, создавая замкнутый круг дефляции.

Экономика Китая демонстрирует рост в 5% благодаря экспорту и технологическим достижениям, но внутренний спрос слаб. Показатель дефляции GDP deflator отрицательный с 2023 года. Производители в самых разных отраслях — от автомобилей и роботов до бумаги и продуктов питания — испытывают падение прибыли. Инвестиции в основные фонды впервые снизились в 2025 году.

Китайцы откладывают около трети дохода, в то время как в США средняя норма сбережений — менее 5%. Снижение цен в секторе недвижимости, автомобильной промышленности и онлайн-доставки также сдерживает потребление. Работники работают больше, а получают меньше, молодежь сталкивается с высоким уровнем безработицы — около 17% среди 16–24-летних.

Правительство пытается стимулировать внутренний спрос через субсидии на обмен старых автомобилей и бытовой техники. Однако эксперты считают, что это лечит симптомы, а не саму болезнь. Перепроизводство и гонка за промышленной самодостаточностью создают структурную дефляционную ловушку, из которой выбраться будет крайне сложно.

Жители, как продавцы игрушек и одежды в Шанхае, продолжают бороться за выживание, сокращая цены и переезжая в менее дорогие города. Многие вспоминают времена экономического бума и с грустью отмечают «ощущение пустоты», которое пришло на смену прежней активности и оживлению.

