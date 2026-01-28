закрыть
5 мая 2026, вторник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Chery вывела на рынок свой первый электрический пикап

3
  • 28.01.2026, 15:34
  • 2,736
Chery вывела на рынок свой первый электрический пикап

Цена ниже, чем у популярных кроссоверов.

Первый пикап Chery получил электрическую модификацию Rely R08. Она недорогая и имеет запас хода до 510 км.

Новый Chery Rely R08 поступил в продажу в Китае по цене от 127 800 до 158 800 юаней ($18 300 — 22 700). Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Chery Himla предлагают в 204-сильной заднеприводной и 408-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 и 5,0 с, соответственно.

На выбор предлагаются батареи емкостью 66,5 и 88 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет от 405 до 510 км.

Электрический пикап Chery Himla внешне не отличается от дизельной версии, которая продается и в Украине. Модель предлагается в четырехдверных вариантах длиной 5,33 и 5,61 м: длина грузовой платформы составляет 1,53 и 1,81 м, соответственно.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой (12,3 или 15,6 дюйма) тачскрин. Базовая комплектация Chery Rely R08 включает бесключевой доступ, парктроник, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света. Более дорогие версии получили набор систем безопасности.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин