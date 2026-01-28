Под Бобруйском оригинально спасли косулю

Под Бобруйском оригинально спасли косулю12
- 28.01.2026, 18:11
Животное вышло к людям, спасаясь от холода и голода.
Не успела Беларусь отойти от фотографий, где косуля катается на тракторе, как в Бобруйском районе произошла новая история.
Днем 28 января в деревне Баневка под Бобруйском местные жители обнаружили рядом с домом необычного гостя. Косуля вышла прямо к людям и всем своим видом показывала, что ей нужна помощь.
Местные не оставили лесного жителя в беде, ведь было понятно, что терпеть голод и холод у животного уже не было сил. Люди накормили гостя, а вот проблему с холодом решили очень оригинальным способом – косулю укутали в старое пальто из дедовского гардероба.
Все эти манипуляции сработали, потому как лесной зверь не спешил покидать людей. Косуля даже с удовольствием позировала для фото.
Таким образом получился забавный, но в то же время наполненный добротой снимок, который опубликовало местное издание kirovsk.by.