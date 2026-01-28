закрыть
5 мая 2026, вторник, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Бобруйском оригинально спасли косулю

12
  • 28.01.2026, 18:11
  • 10,666
Под Бобруйском оригинально спасли косулю

Животное вышло к людям, спасаясь от холода и голода.

Забавный, но в тоже время наполненный добротой снимок опубликовало местное издание.

Не успела Беларусь отойти от фотографий, где косуля катается на тракторе, как в Бобруйском районе произошла новая история.

Днем 28 января в деревне Баневка под Бобруйском местные жители обнаружили рядом с домом необычного гостя. Косуля вышла прямо к людям и всем своим видом показывала, что ей нужна помощь.

Местные не оставили лесного жителя в беде, ведь было понятно, что терпеть голод и холод у животного уже не было сил. Люди накормили гостя, а вот проблему с холодом решили очень оригинальным способом – косулю укутали в старое пальто из дедовского гардероба.

Все эти манипуляции сработали, потому как лесной зверь не спешил покидать людей. Косуля даже с удовольствием позировала для фото.

Таким образом получился забавный, но в то же время наполненный добротой снимок, который опубликовало местное издание kirovsk.by.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин