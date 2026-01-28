The Telegraph: Китай помогает России создавать ракеты «Орешник»6
- 28.01.2026, 16:39
Поставки оборудования оцениваются более чем в $10 млрд.
Китай поставляет инструменты и оборудование, используемые Россией для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками. Об этом 28 января сообщило издание The Telegraph.
Речь идет, в частности, о ракете «Орешник», которую армия РФ использовала для удара по Днепру 21 ноября 2024 года и 8 января 2026-го — по Львову.
По данным The Telegraph, для изготовления боеголовок, которые могут устанавливаться на эти ракеты, используют специализированные станки и инструменты, которые передал России Китай. Как пишет СМИ, общая стоимость переданного оборудования — $10,3 млрд.
В расследовании говорится, что главную роль в увеличении производства ракет играют карусельные токарные станки китайского производства. Один из них украинская военная разведка обнаружила на заводе в российском городе Воткинск — главном предприятии РФ по производству ракет. Там, как указывает СМИ, производят «Орешник», а также баллистические ракеты «Искандер-М» и межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М».
По данным СМИ, китайские станки закупали в огромных объемах. Они поддерживают оборонное производство России, в частности в особой экономической зоне «Алабуга», где производят российские версии иранских дронов Shahed.
Помимо станков, Пекин передал Кремлю:
пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на $97 млн;
микрочипы и платы памяти на $4,9 млрд для высокоточного оружия и истребителей марки «Сухой»;
шариковые подшипники на $130 млн, критически важные для авиации;
телескопические прицелы на сумму $42 млн, которые могут устанавливаться на оружие.
Китай передал инструменты, которые Россия либо не может производить сама, либо не способна выпускать в нужных объемах, отметило The Telegraph. Все они входят в перечень 50 наиболее критически важных товаров, экспорт которых в Россию запретили 39 стран, включая Великобританию и США.