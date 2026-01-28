закрыть
5 мая 2026, вторник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Китай помогает России создавать ракеты «Орешник»

6
  • 28.01.2026, 16:39
  • 5,052
The Telegraph: Китай помогает России создавать ракеты «Орешник»

Поставки оборудования оцениваются более чем в $10 млрд.

Китай поставляет инструменты и оборудование, используемые Россией для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками. Об этом 28 января сообщило издание The Telegraph.

Речь идет, в частности, о ракете «Орешник», которую армия РФ использовала для удара по Днепру 21 ноября 2024 года и 8 января 2026-го — по Львову.

По данным The Telegraph, для изготовления боеголовок, которые могут устанавливаться на эти ракеты, используют специализированные станки и инструменты, которые передал России Китай. Как пишет СМИ, общая стоимость переданного оборудования — $10,3 млрд.

В расследовании говорится, что главную роль в увеличении производства ракет играют карусельные токарные станки китайского производства. Один из них украинская военная разведка обнаружила на заводе в российском городе Воткинск — главном предприятии РФ по производству ракет. Там, как указывает СМИ, производят «Орешник», а также баллистические ракеты «Искандер-М» и межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М».

По данным СМИ, китайские станки закупали в огромных объемах. Они поддерживают оборонное производство России, в частности в особой экономической зоне «Алабуга», где производят российские версии иранских дронов Shahed.

Помимо станков, Пекин передал Кремлю:

пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на $97 млн;

микрочипы и платы памяти на $4,9 млрд для высокоточного оружия и истребителей марки «Сухой»;

шариковые подшипники на $130 млн, критически важные для авиации;

телескопические прицелы на сумму $42 млн, которые могут устанавливаться на оружие.

Китай передал инструменты, которые Россия либо не может производить сама, либо не способна выпускать в нужных объемах, отметило The Telegraph. Все они входят в перечень 50 наиболее критически важных товаров, экспорт которых в Россию запретили 39 стран, включая Великобританию и США.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин