В Минске искрят и «горят» троллейбусные провода 7 28.01.2026, 17:17

Очевидцы публикуют видео с разных районов города.

Сразу несколько очевидцев сообщили о сильно искрящих («горящих») троллейбусных проводах, прислав в Onlíner подтверждение видео.

Особо впечатляют кадры записи, сделанной на проспекте Независимости возле Dana Mall. Практически одновременно с этим роликом нам прислали и другой, снятый на проспекте Дзержинского возле Rubin Plaza.

На самом деле это известная история: про «горящие» троллейбусные провода мы писали ровно три года назад, в январе 2022-го. Тогда в редакцию Onlíner также приходило много сообщений о необычном явлении. А до того волна сообщений была в декабре 2021-го.

Тогда же стало известно, что именно происходит. Телеграм-канал Минского горисполкома опубликовал слова директора филиала службы энергохозяйства «Минсктранс» Виктора Доморада. «Из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной сети происходит короткое замыкание. Это является следствием оседания паров соли из-за обильного посыпания проезжей части антигололедным реагентом», — пояснил он.

Очевидец прислал нам еще одно видео.

— Троллейбусы стали как раз на автобусной остановке «Оперный театр» в сторону Немиги. Водитель высадил пассажиров и сказал, что по всей линии нет тока, — рассказал читатель Onlíner.

Также читатели отметили, что уже ведется ремонт троллейбусных проводов.

В течение вечера вторника «Минсктранс» сообщал об остановках движения троллейбусов на различных маршрутах по причине повреждения контактной сети.

«В связи с погодными условиями происходит пробой изоляции на контактной сети, из-за чего срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение, — пояснил корреспонденту БЕЛТА причины таких повреждений заместитель генерального директора по организации перевозок ГУ «Минсктранс» Роман Пранович. — В таких случаях на место оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют пробои путем замены изоляции».

Сегодня очевидцы продолжают присылать сообщения и видео с троллейбусными проводами. Например, эти кадры сняты на ул. Притыцкого. В течение примерно минуты можно видеть яркие вспышки и падающие на асфальт искры. Автор ролика замечает, что, помимо этого, был еще и сильный запах. О случившемся он сообщил в МЧС.

Впрочем, есть видео совершенно другого плана. На нем отлично видно, как во время движения троллейбуса токоприемник снимает с провода корку льда. Выглядит красиво — и без страшных вспышек.

