Европа готова заменить американские разведданные для Украины 1 28.01.2026, 17:07

Зависимость от США можно сократить в течение нескольких месяцев.

За год, прошедший после прихода к власти Дональда Трампа и отказа США от поставок вооружений Украине, европейские страны смогли достаточно эффективно заменить американскую военную помощь. Последствия сокращения поддержки США сегодня выглядят не столь критическими, как казалось год назад, когда поставки оружия прекратились, а Пентагон на короткое время даже приостанавливал обмен разведданными с Киевом, пишет Financial Times.

Cоюзники Украины стали активно замещать американские ресурсы собственными, рассказали газете украинские и европейские чиновники. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил недавно, что бόльшую часть разведывательной информации Киеву теперь предоставляет его страна: «Если год назад Украина в исключительной степени зависела от американских разведывательных возможностей, то сегодня их на две трети обеспечивает Франция». Зависимость Украины от разведданных США можно будет значительно сократить в течение нескольких месяцев, сказал FT западный чиновник.

В сфере противовоздушной обороны Украина по-прежнему сильно зависит от американского оружия, и европейские страны покупают для нее системы Patriot. Но и здесь появляются альтернативы: она должна получить в этом году первый из нескольких новых франко-итальянских ракетных комплексов дальнего действия SAMP/T NG. По утверждению Франции, они эффективнее Patriot, хотя в боевых условиях пока не применялись.

Европа смогла наладить производство артиллерийских снарядов, так что ВСУ уже давно не жалуются на их нехватку. В первые годы войны украинская армия уступала российской по артиллерийской мощи порой в 10 раз. Из-за нехватки 155-миллиметровых снарядов администрация Джо Байдена договаривалась с Израилем и Южной Кореей о схемах их поставки (в основном они доставлялись на склады США на замену снарядам, отправленным в Украину). ЕС же не смог выполнить обещание произвести 1 млн снарядов к марту 2023 года – в этом объеме выпуск удалось наладить только ближе к концу того года. Чехия в этой ситуации стала искать снаряды для Украины по всему миру.

А сейчас годовое производство у одной только немецкой Rheinmetall вскоре достигнет 1,5 млн снарядов – больше, чем в целом выпускается в США, пишет The Wall Street Journal.

Война во многом превратилась в противостояние беспилотников. Украина остается лидером в этой области, но в Европе также появилось множество разработчиков и производителей дронов, которые начинают снабжать ими армии Украины и стран ЕС.

Полная замена американского военного потенциала в деле как поддержки Украины, так и самостоятельного обеспечения безопасности Европы – неверная цель, считает Карло Масала, профессор международной политики в Университете Бундесвера в Мюнхене:

Дело не в том, чтобы быть столь же эффективными, как США, на что у нас уйдет 15 лет или даже больше. Нам просто нужно быть лучше русских.

Это – «совершенно другая» цель, и ее в вопросе самообеспечения европейской безопасности можно достичь за три-четыре года, считает Масала.

