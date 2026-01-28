Литва готовит ноту протеста режиму Лукашенко 4 28.01.2026, 16:59

Из-за метеошаров в аэропорту Вильнюса.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что готовится нота протеста для Беларуси из-за метеозондов, которые нарушили работу аэропорта Вильнюса, а вся соответствующая информация о нападении будет передана союзникам, сообщает LRT.

По словам главы литовской дипломатии, вся соответствующая информация о действиях режима Лукашенко уже некоторое время предоставляется партнерам за Атлантикой, и этот процесс не прекращается.

«В рамках моих полномочий и то, над чем мы сейчас работаем, – это подготовка ноты протеста Беларуси с учетом нарушения воздушного пространства. Мы готовим информацию для наших партнеров в Европейском Союзе и Европейской комиссии, состоится заседание Совета по иностранным делам, где мы также представим эту информацию», – заявил Будрис.

«Мы также предоставим всю информацию о действиях, осуществляемых против нас, американской стороне. Вместе мы будем искать не только название для всего этого, но и очень конкретные решения. С США у нас постоянные контакты. У нас есть большое представительство в Вашингтоне, и мы контактируем не только через Вашингтон. Мы предоставляем информацию, наблюдения, и происходит постоянный обмен информацией», – заверил министр иностранных дел.

На вопрос, можно ли считать недавний наплыв контрабандных воздушных шаров действиями белорусских властей против Литвы, министр ответил, что хочет получить больше информации и не исключает, что следует учитывать различные версии.

