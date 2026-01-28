5 мая 2026, вторник, 18:26
Разведка США сомневается в лояльности временного президента Венесуэлы

2
  • 28.01.2026, 17:30
Делси Родригес

В Вашингтоне не уверены, что Каракас разорвет связи с Россией, Китаем и Ираном.

Разведывательные службы США выражают сомнения в том, что временный президент Венесуэлы Дельси Родригес готова в полной мере сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа и разорвать связи с противниками Вашингтона. Об этом сообщили четыре источника, знакомые с содержанием соответствующих докладов, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее американские официальные лица публично заявляли, что ожидают от Каракаса прекращения отношений с Ираном, Китаем и Россией, включая высылку их дипломатов и советников. Однако Родригес, вступившая в должность после захвата узурпатора Николаса Мадуро американскими силами 3 января, пока не объявила о таких шагах. Более того, на ее инаугурации присутствовали представители этих стран.

По данным разведки, пока неясно, полностью ли Родригес поддерживает стратегию США в отношении Венесуэлы. В середине января директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Каракас и обсудил с ней политическое будущее страны, однако неизвестно, повлияли ли эти переговоры на оценку американских спецслужб.

Вашингтон стремится ослабить влияние своих геополитических соперников в Западном полушарии и заинтересован в доступе к обширным нефтяным ресурсам Венесуэлы. Разрыв Каракаса с традиционными союзниками мог бы открыть путь для инвестиций США в энергетический сектор страны. В то же время неспособность контролировать действия Родригес может подорвать планы Белого дома и повысить риск более активного военного вмешательства.

После отстранения Мадуро Родригес предприняла шаги навстречу США, включая освобождение политзаключенных и разрешение на продажу 30–50 млн баррелей нефти американским компаниям. Однако в недавнем выступлении она заявила, что «сыта по горло» вмешательством США.

Разведка также считает, что оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо пока не готова управлять страной, хотя в Белом доме ее рассматривают как возможный вариант на более отдаленную перспективу.

