Разведка США сомневается в лояльности временного президента Венесуэлы
- 28.01.2026, 17:30
В Вашингтоне не уверены, что Каракас разорвет связи с Россией, Китаем и Ираном.
Разведывательные службы США выражают сомнения в том, что временный президент Венесуэлы Дельси Родригес готова в полной мере сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа и разорвать связи с противниками Вашингтона. Об этом сообщили четыре источника, знакомые с содержанием соответствующих докладов, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее американские официальные лица публично заявляли, что ожидают от Каракаса прекращения отношений с Ираном, Китаем и Россией, включая высылку их дипломатов и советников. Однако Родригес, вступившая в должность после захвата узурпатора Николаса Мадуро американскими силами 3 января, пока не объявила о таких шагах. Более того, на ее инаугурации присутствовали представители этих стран.
По данным разведки, пока неясно, полностью ли Родригес поддерживает стратегию США в отношении Венесуэлы. В середине января директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Каракас и обсудил с ней политическое будущее страны, однако неизвестно, повлияли ли эти переговоры на оценку американских спецслужб.
Вашингтон стремится ослабить влияние своих геополитических соперников в Западном полушарии и заинтересован в доступе к обширным нефтяным ресурсам Венесуэлы. Разрыв Каракаса с традиционными союзниками мог бы открыть путь для инвестиций США в энергетический сектор страны. В то же время неспособность контролировать действия Родригес может подорвать планы Белого дома и повысить риск более активного военного вмешательства.
После отстранения Мадуро Родригес предприняла шаги навстречу США, включая освобождение политзаключенных и разрешение на продажу 30–50 млн баррелей нефти американским компаниям. Однако в недавнем выступлении она заявила, что «сыта по горло» вмешательством США.
Разведка также считает, что оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо пока не готова управлять страной, хотя в Белом доме ее рассматривают как возможный вариант на более отдаленную перспективу.