Литва закроет въезд фурам из Беларуси с «лишним» топливом 7 28.01.2026, 17:34

В баках грузовиков разрешат не более 200 литров горючего.

Кабинет министров Литвы согласился с предложением таможенного департамента и одобрил запрет на въезд в страну машин из РФ и Беларуси, в баках которых находится более 200 л топлива, сообщила пресс-служба кабмина Литвы.

Как утверждает департамент, «избыточное горючее», которое находится в баках, сливают на продажу. Он предложил установить норму заправки в 200 литров.

По данным ведомства, в среднем за сутки на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, а в течение месяца — 7,1 тысячи. Как подсчитал департамент, если из одной фуры незаконно сливается 500 л дизельного топлива, то за сутки это будет 100 тысяч литров. В результате государство за месяц потеряет 2,2 млн евро в виде неуплаченных налогов.

