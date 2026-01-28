Испания легализует сотни тысяч нелегальных мигрантов 6 28.01.2026, 18:16

Правительство назвало это решение ключевым для экономики страны.

Правительство Испании объявило о масштабной легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов, предоставив им возможность получать и продлять виды на жительство. Решение стало редким исключением на фоне ужесточения миграционной политики в большинстве западных стран, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Кабинет премьер-министра Педро Санчеса назвал инициативу критически важной для экономического будущего страны. Мигранты играют ключевую роль в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг. Министр по вопросам миграции подчеркнул, что решение положительно скажется на социальной сплоченности, благополучии и экономике. Это решение приближает к людей к мечте — жить в мире и работать достойно.

Оппозиция отреагировала резко. Ультраправая партия Vox пообещала оспорить решение в суде, заявив, что власти «ускоряют вторжение» в страну.

Испания уже не раз проводила кампании по легализации мигрантов — с середины 1980-х годов их было восемь, при правительствах разной политической ориентации. Эти меры помогли сдержать сокращение населения и вывели из тени не менее миллиона человек.

Нынешнее решение стало возможным после соглашения социалистов с левым блоком Unidas Podemos в парламенте. На фоне роста антимиграционных настроений в Европе и США эксперты называют шаг Испании плохим примером.

