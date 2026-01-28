закрыть
5 мая 2026, вторник, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испания легализует сотни тысяч нелегальных мигрантов

6
  • 28.01.2026, 18:16
  • 4,202
Испания легализует сотни тысяч нелегальных мигрантов

Правительство назвало это решение ключевым для экономики страны.

Правительство Испании объявило о масштабной легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов, предоставив им возможность получать и продлять виды на жительство. Решение стало редким исключением на фоне ужесточения миграционной политики в большинстве западных стран, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Кабинет премьер-министра Педро Санчеса назвал инициативу критически важной для экономического будущего страны. Мигранты играют ключевую роль в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг. Министр по вопросам миграции подчеркнул, что решение положительно скажется на социальной сплоченности, благополучии и экономике. Это решение приближает к людей к мечте — жить в мире и работать достойно.

Оппозиция отреагировала резко. Ультраправая партия Vox пообещала оспорить решение в суде, заявив, что власти «ускоряют вторжение» в страну.

Испания уже не раз проводила кампании по легализации мигрантов — с середины 1980-х годов их было восемь, при правительствах разной политической ориентации. Эти меры помогли сдержать сокращение населения и вывели из тени не менее миллиона человек.

Нынешнее решение стало возможным после соглашения социалистов с левым блоком Unidas Podemos в парламенте. На фоне роста антимиграционных настроений в Европе и США эксперты называют шаг Испании плохим примером.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин