Польша строит «Восточный щит» на границе с РФ и Беларусью
28.01.2026, 18:47

Это крупнейший оборонный проект в истории страны.

Польша намерена к концу года укрепить еще около 200 километров границы с Россией и Беларусью в рамках масштабной программы обороны «Восточный щит». Об этом сообщили вооруженные силы страны. В прошлом году новые оборонительные сооружения уже появились примерно на 65 километрах границы, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Проект «Восточный щит» власти называют крупнейшим оборонным проектом в истории Польши. Он предполагает создание многоуровневой системы защиты вдоль восточных и северных рубежей страны — на границе с Беларусью, российским эксклавом Калининградом, а также в районе так называемого Сувалкского коридора, стратегически важного участка между Польшей и Литвой.

Система обороны включает траншеи, противотанковые бетонные заграждения типа «ежей» и «зубов дракона», использование естественных преград — болот и лесов, а также укрытия и средства противодействия беспилотникам. Цель — затруднить возможное продвижение российских войск и бронетехники в случае конфликта и повысить защиту как военных, так и гражданского населения.

По данным польского Генштаба, к концу года укрепления охватят около 38% восточной и северной границы страны. В 2025 году власти также заблокировали пять пограничных переходов и подготовили планы по закрытию еще 17 — десяти автомобильных и семи железнодорожных.

Польша сегодня является крупнейшим военным донором НАТО в расчете на ВВП и быстро наращивает оборонный потенциал. Опасения по поводу возможной российской агрессии усилились на фоне войны в Украине и инцидентов с нарушением воздушного пространства. В сентябре прошлого года на территорию Польши залетели около 20 российских беспилотников.

Укрепление границ ведут и другие страны восточного фланга НАТО. Эстония, Латвия и Литва реализуют проект «Балтийская линия обороны», предусматривающий строительство бункеров, траншей и противотанковых заграждений.

Строительство «Восточного щита» в Польше началось осенью 2024 года и должно завершиться в 2028 году. В Варшаве подчеркивают, что Европа находится «не в состоянии войны, но и не в мире», а значит, сдерживание и оборона имеют первостепенное значение.

