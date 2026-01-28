Лига чемпионов: «Кайрат» с белорусами в составе сразится с «Арсеналом», «Барселона» примет «Копенгаген»
- 28.01.2026, 19:06
Сегодня пройдут 18 матчей еврокубка.
Сегодня, 28 января, состоятся 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 28 января (время – минское):
23:00. «Аякс» – «Олимпиакос»;
23:00. «Пафос» – «Славия» Прага;
23:00. «Атлетик» Бильбао – «Спортинг»;
23:00. «Атлетико» Мадрид – «Будё-Глимт»;
23:00. «Брюгге» – «Марсель»;
23:00. «Монако» – «Ювентус»;
23:00. «Арсенал» – «Кайрат»;
23:00. «Айнтрахт» Франкфурт – «Тоттенхэм Хотспур»;
23:00. «Байер» – «Вильярреал»;
23:00. «Юнион» – «Аталанта»;
23:00. «Манчестер Сити» – «Галатасарай»;
23:00. «Ливерпуль» – «Карабах»;
23:00. «Барселона» – «Копенгаген»;
23:00. «ПСЖ» – «Ньюкасл Юнайтед»;
23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Интер»;
23:00. «Наполи» – «Челси»;
23:00. «Бенфика» – «Реал» Мадрид;
23:00. «ПСВ» Эйндховен – «Бавария».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.