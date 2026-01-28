Президент Колумбии удивил откровениями о своей личной жизни 9 28.01.2026, 19:21

Густаво Петро

Политик произнес странную речь на церемонии открытия больницы.

Президент Колумбии Густаво Петро 27 января, присутствуя на церемонии открытия больницы в городе Богота, публично высказался о своей личной жизни. Издание El Comercio пишет, что речь политика заняла два часа.

Периодически отвлекаясь от темы, политик в том числе заговорил о сексуальной жизни Иисуса Христа, а также рассказал о своей интимной жизни. Петро предположил, что Иисус «занимался любовью» и был окружен женщинами, которые его поддерживали.

Президент Колумбии также упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что ему не интересна его сексуальная жизнь.

«Меня не интересует, что Трамп делал в постели. И я не буду его об этом спрашивать. И ни одному журналисту-сплетнику не должно быть интересно, что я делаю в постели. Я делаю очень хорошие вещи. И никто не забудет меня, потому что я буду там незабываем», – сказал он.

По словам Петро, подробнее о его достижениях в постели расскажет кто-то другой, но не он. Президент Колумбии также добавил, что умные мужчины вызывают восхищение у женщин, независимо от того, как они выглядят и в какой форме находятся.

Слова президента Колумбии в том числе процитировало издание Semana. В статье отмечается, что президент Петро «неизменно удивляет своими публичными выступлениями».

