После увольнения гендиректора «Белтелеком» дал объявление о поиске нового 8 28.01.2026, 19:50

На каких условиях и сколько предлагают.

Гендиректор «Белтелекома» Алексей Ивашкин снят с должности и не работает с 23 января — об этом узнало «Зеркало». Предприятие опубликовало на официальном портале службы занятости объявление о поиске нового руководителя — посмотрели, какие условия и зарплата указаны в вакансии.

На «Белтелеком» ищут генерального директора на полную ставку: «Характер работы — постоянная, режим рабочего времени — одна смена», — говорится в вакансии.

От кандидата требуются высшее образование и не менее 10 лет опыта. Соискателю готовы платить заработную плату в 5000—6000 рублей.

Отметим, по данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси в декабре составила 3 112,7 рубля, в частности в Минске — 4 290,9 рубля.

Напомним, ранее «Зеркало» узнало, что назначенный в 2024 году гендиректор «Белтелекома» Алексей Ивашкин не занимает свою должность с 23 января. Эту информацию подтвердили на предприятии.

Причина его увольнения неизвестна. Как предположил источник «Зеркала», дело может быть в том, что Ивашкин «очень молодой и активно взялся за изменения».

Алексей Ивашкин был назначен на должность генерального директора республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» в июле 2024 года. Министр связи и информатизации Константин Шульган, представляя нового руководителя коллективу, «выразил уверенность в успешной работе Алексея Ивашкина на новом посту, отметив его фундаментальное образование, технические знания, опыт международной деятельности и глубокое понимание развития отрасли».

Алексей Ивашкин родился в Минске в 1982 году. До назначения генеральным директором РУП «Белтелеком» руководил республиканским унитарным предприятием по надзору за электросвязью БелГИЭ. В 2001 году окончил Высший колледж связи, в 2004-м — Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com