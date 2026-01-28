закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T

  • 28.01.2026, 20:01
  • 1,994
Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T

Уже в ближайшее время.

Германия в ближайшее время предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это критически важная помощь для защиты украинского неба.

Об этом заявил в интервью «Суспільному» посол Германии в Украине Гайко Томс.

«На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов», - сообщил посол Германии.

Он отметил, что обеспечение надежного ПВО является критически важным для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

«Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину», - добавил Томс, отметив комплексный подход - от энергетической поддержки до поставок средств ПВО.

Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Украина заказала 18 систем IRIS-T, сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин