Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T 28.01.2026, 20:01

Германия в ближайшее время предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это критически важная помощь для защиты украинского неба.

Об этом заявил в интервью «Суспільному» посол Германии в Украине Гайко Томс.

«На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов», - сообщил посол Германии.

Он отметил, что обеспечение надежного ПВО является критически важным для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

«Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину», - добавил Томс, отметив комплексный подход - от энергетической поддержки до поставок средств ПВО.

Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Украина заказала 18 систем IRIS-T, сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух.

