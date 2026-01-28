Германия передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T
- 28.01.2026, 20:01
- 1,994
Уже в ближайшее время.
Германия в ближайшее время предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это критически важная помощь для защиты украинского неба.
Об этом заявил в интервью «Суспільному» посол Германии в Украине Гайко Томс.
«На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов», - сообщил посол Германии.
Он отметил, что обеспечение надежного ПВО является критически важным для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.
«Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину», - добавил Томс, отметив комплексный подход - от энергетической поддержки до поставок средств ПВО.
Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Украина заказала 18 систем IRIS-T, сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух.