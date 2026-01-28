Какой будет погода в областных центрах Беларуси ночью и днем 29 января
- 28.01.2026, 20:07
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Белгидромете рассказали, какой будет погода в областных центрах Беларуси ночью и днем в четверг, 29 января. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в Витебске ожидается 9–11 градусов мороза, в Гродно и Минске — 7–9 градусов ниже нуля. В Могилеве будет -4… -6 °C, в Бресте — -1… -3 °C, а в Гомеле — 0… -2 °C. В Бресте, Гомеле, Гродно будет без существенных осадков. В остальных областных центрах временами мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-восточный и переменный, 3–8 и 5–10 метров в секунду.
Днем в Витебске ожидается 9–11 градусов мороза, в Минске — 7–9 градусов ниже нуля, в Гродно — 5–7 градусов со знаком минус, в Могилеве — -4… -6 °C, в Бресте — -1… -3 °C, в Гомеле — 0… -2 °C. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске будет без существенных осадков, а в остальных областных центрах синоптики не исключают выпадение мокрого снега. Во всех областных центрах страны на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-восточный, 5–10 метров в секунду.