закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в областных центрах Беларуси ночью и днем 29 января

  • 28.01.2026, 20:07
  • 6,272
Какой будет погода в областных центрах Беларуси ночью и днем 29 января

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В Белгидромете рассказали, какой будет погода в областных центрах Беларуси ночью и днем в четверг, 29 января. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в Витебске ожидается 9–11 градусов мороза, в Гродно и Минске — 7–9 градусов ниже нуля. В Могилеве будет -4… -6 °C, в Бресте — -1… -3 °C, а в Гомеле — 0… -2 °C. В Бресте, Гомеле, Гродно будет без существенных осадков. В остальных областных центрах временами мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-восточный и переменный, 3–8 и 5–10 метров в секунду.

Днем в Витебске ожидается 9­–11 градусов мороза, в Минске — 7–9 градусов ниже нуля, в Гродно — 5–7 градусов со знаком минус, в Могилеве — -4… -6 °C, в Бресте — -1… -3 °C, в Гомеле — 0… -2 °C. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске будет без существенных осадков, а в остальных областных центрах синоптики не исключают выпадение мокрого снега. Во всех областных центрах страны на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-восточный, 5–10 метров в секунду.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин