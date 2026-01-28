Путин предложил помощь новому лидеру Сирии, которого 10 лет назад обещал «уничтожить» 10 28.01.2026, 20:20

Ахмед аш-Шаар

После свержения Асада диктатор РФ резко сменил тон.

Россия хотела бы развивать экономическое сотрудничество с Сирией и готова поучаствовать в восстановлении страны после продолжавшейся почти 15 лет войны. Об этом диктатор РФ Владимир Путин заявил на встрече с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара в Кремле, передает The Moscow Times.

С 1944 года, когда Москва и Дамаск подписали соглашение о дипломатических отношениях, между Россией и Сирией «на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», сказал Путин. Он добавил, что сейчас двусторонние отношения «активно развиваются», и намечены проекты в промышленности, медицине и спорте.

«Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее аш-Шаара был известен как аль-Джулани и возглавлял исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра» — одно из ответвлений «Аль-Каиды»). Боевики этой группы в декабре 2024 года захватили власть в Сирии после бегства в Москву прежнего диктатора Башара Асада. В 2016 году Кремль устами МИД РФ назвал группировку и ее лидера «изуверами» и обещал «уничтожить».

В официальном сообщении ведомства указывалось, что «Хайят Тахрир аш-Шам» «остается незаконной террористической организацией, у которой нет иной цели, кроме создания жестокими и варварскими методами т. н. исламского халифата, и последовательная борьба с этими изуверами будет продолжена при поддержке мирового сообщества до их полного уничтожения». В 2020 году группа была признана террористической в РФ и запрещена. В 2017 году Минобороны РФ утверждало, что аль-Джулани оторвало руку во время одного из ударов российских ВКС.

В ходе переговоров с аш-Шаара, вторых за последние полгода, Путину предстоит договориться о сохранении российских баз в Сирии, которые оказались под угрозой после падения режима Асада. На прошлой неделе сирийские власти потребовали вывода российских войск с базы Камышлы в столице Сирийского Курдистана, которая с 2019 года служила ключевым форпостом для контроля над северо-востоком страны и логистическим узлом для переброски сил.

По данным Reuters, сейчас техника и тяжелое вооружение из Камышлы перебрасываются на российскую авиабазу Хмеймим на западе страны. Часть контингента, как ожидается, вернется в Россию.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com