закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин предложил помощь новому лидеру Сирии, которого 10 лет назад обещал «уничтожить»

10
  • 28.01.2026, 20:20
  • 10,142
Путин предложил помощь новому лидеру Сирии, которого 10 лет назад обещал «уничтожить»
Ахмед аш-Шаар

После свержения Асада диктатор РФ резко сменил тон.

Россия хотела бы развивать экономическое сотрудничество с Сирией и готова поучаствовать в восстановлении страны после продолжавшейся почти 15 лет войны. Об этом диктатор РФ Владимир Путин заявил на встрече с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара в Кремле, передает The Moscow Times.

С 1944 года, когда Москва и Дамаск подписали соглашение о дипломатических отношениях, между Россией и Сирией «на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», сказал Путин. Он добавил, что сейчас двусторонние отношения «активно развиваются», и намечены проекты в промышленности, медицине и спорте.

«Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее аш-Шаара был известен как аль-Джулани и возглавлял исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра» — одно из ответвлений «Аль-Каиды»). Боевики этой группы в декабре 2024 года захватили власть в Сирии после бегства в Москву прежнего диктатора Башара Асада. В 2016 году Кремль устами МИД РФ назвал группировку и ее лидера «изуверами» и обещал «уничтожить».

В официальном сообщении ведомства указывалось, что «Хайят Тахрир аш-Шам» «остается незаконной террористической организацией, у которой нет иной цели, кроме создания жестокими и варварскими методами т. н. исламского халифата, и последовательная борьба с этими изуверами будет продолжена при поддержке мирового сообщества до их полного уничтожения». В 2020 году группа была признана террористической в РФ и запрещена. В 2017 году Минобороны РФ утверждало, что аль-Джулани оторвало руку во время одного из ударов российских ВКС.

В ходе переговоров с аш-Шаара, вторых за последние полгода, Путину предстоит договориться о сохранении российских баз в Сирии, которые оказались под угрозой после падения режима Асада. На прошлой неделе сирийские власти потребовали вывода российских войск с базы Камышлы в столице Сирийского Курдистана, которая с 2019 года служила ключевым форпостом для контроля над северо-востоком страны и логистическим узлом для переброски сил.

По данным Reuters, сейчас техника и тяжелое вооружение из Камышлы перебрасываются на российскую авиабазу Хмеймим на западе страны. Часть контингента, как ожидается, вернется в Россию.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин