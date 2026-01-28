США и Европа достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины 3 28.01.2026, 20:45

Рубио раскрыл, какие страны отправят войска в Украину.

США и их европейские союзники достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, которые предусматривают, в том числе, размещение французских и британских войск на украинской территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — пояснил Рубио. При этом он подчеркнул, что европейские страны не смогут реализовать такие меры без поддержки США, поскольку в последние десятилетия недостаточно инвестировали в оборону.

Вместе с тем, как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Вашингтон дал понять Киеву, что получение американских гарантий безопасности зависит от подписания Украиной мирного соглашения с Россией. Ранее Financial Times указывала, что эти условия могут включать уступки по Донбассу, однако источник Reuters и заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергли, что США выдвигают ультиматум о территориальных уступках.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США «на 100% готов», и Киев ждет определения времени и места его подписания. Кроме того, он неоднократно указывал, что любое мирное соглашение должно сохранять территориальную целостность Украины.

В минувшие выходные в Абу-Даби состоялись переговоры между украинской, американской и российской сторонами. По словам официальных лиц США, говоривших с Reuters, в ходе консультаций стороны продвинулись в вопросе достижения мирного соглашения. Следующий раунд диалога запланирован на 1 февраля.

