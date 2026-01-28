закрыть
5 мая 2026, вторник, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США и Европа достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины

3
  • 28.01.2026, 20:45
  • 6,016
США и Европа достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Рубио раскрыл, какие страны отправят войска в Украину.

США и их европейские союзники достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, которые предусматривают, в том числе, размещение французских и британских войск на украинской территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — пояснил Рубио. При этом он подчеркнул, что европейские страны не смогут реализовать такие меры без поддержки США, поскольку в последние десятилетия недостаточно инвестировали в оборону.

Вместе с тем, как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Вашингтон дал понять Киеву, что получение американских гарантий безопасности зависит от подписания Украиной мирного соглашения с Россией. Ранее Financial Times указывала, что эти условия могут включать уступки по Донбассу, однако источник Reuters и заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергли, что США выдвигают ультиматум о территориальных уступках.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США «на 100% готов», и Киев ждет определения времени и места его подписания. Кроме того, он неоднократно указывал, что любое мирное соглашение должно сохранять территориальную целостность Украины.

В минувшие выходные в Абу-Даби состоялись переговоры между украинской, американской и российской сторонами. По словам официальных лиц США, говоривших с Reuters, в ходе консультаций стороны продвинулись в вопросе достижения мирного соглашения. Следующий раунд диалога запланирован на 1 февраля.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин