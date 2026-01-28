5 мая 2026, вторник, 21:33
11
  28.01.2026, 21:16
  • 8,274
«Когда люди узнавали, что перед ними белорус, который уже 50 дней идет пешком, выносили мне еду»
Евгений Гуцалов

Белорус прошел пешком от Вены до Стамбула.

Евгений Гуцалов вышел из Вены, когда там было 23 градуса тепла, а продолжал путешествие при минус трех. За 54 дня он пешком преодолел 2500 километров и прошел через семь стран, достигнув Стамбула. Он утверждает, что является единственным белорусом, прошедшим весь Sultan’s Trail — маршрут, который в обратном направлении повторяет путь османских султанов и их войск в Европу. Зачем такие испытания усталостью и страхом, Евгений рассказал Most.

Свое путешествие Евгений начал в апреле 2024 года. Стартовал принципиально из самого центра Вены.

Sultan’s Trail — пешеходный маршрут из Вены в Стамбул. Чаще всего его связывают с историческим путем войск султана Сулеймана Великолепного. Именно по этой дороге, только в обратном направлении, в XVI веке Османская империя двигалась на Запад. На пути путешественники собирают печати в специальную книжку — паспорт.

Первую печать в паспорт путешественника Евгений получил в самом начале, в венском соборе Святого Стефана. Говорит, что психологически ему тогда было сложно: вокруг уютный город, привычный комфорт, а впереди — 2500 километров пешком.

«Первые километры — это не о красоте вокруг. Это о боли»

Именно начало пути Евгений называет самым тяжелым: тело еще не понимало, что с ним происходит.

«Первые километры — это не о красоте вокруг. Это о боли», — говорит он.

К старту Евгений готовился заранее: много лет занимался спортом, ходил в продолжительные походы, бегал, тренировал выносливость. Тем не менее поначалу колени, плечи, ноги — все напоминало о себе. Первые две недели он шел по 20—30 минут и отдыхал по 40—60. Признается: тогда мысли были о том, как дойти до следующей остановки.

Но однажды утром это изменилось. Мужчина вспоминает, что услышал, как поет соловей, и понял: именно из таких мелочей и складывается день в долгом путешествии.

«Тут все работает вместе: физическая форма, опыт других походов и психологическая готовность. Если чего-то из этого нет — путь не выдержишь», — говорит Евгений.

Иногда маршрут был монотонным: с одной стороны — Дунай, с другой — водохранилище. И так — два-три дня. Но собеседник подчеркивает, что такое соло-путешествие дает понимание не одиночества, а ответственности.

«Тут ты за все отвечаешь сам».

И все же главное на таком долгом пути — люди, которых встречают путешественники. Не с каждым можно поговорить на одном языке, но даже жестов, улыбок, простых слов хватает, чтобы объясниться.

Однажды Евгений встретил испанца, который тоже шел долгим маршрутом: планировал пройти через Россию до Владивостока. После разговоров с Евгением об отдаленных и опасных регионах тот отказался от этой идеи. Позже Евгений следил за его путем в Instagram.

Утро начинается с трех чарок по 15 грамм

Обычно Евгений ночует исключительно в палатке. Но в Сербии начались продолжительные дожди, и он остановился у пожилого жителя. Это был период Пасхи, а в Сербии существует традиция: утро начинается с трех чарок по 15 грамм ракии — крепкого фруктового алкоголя, популярного на Балканах. К тому же на Пасху сербы жарят поросенка и все время, пока он готовится, пьют ракию.

«Я понял, что долго так не выдержу», — улыбается Евгений. Вскоре он двинулся дальше.

Во время путешествия погода сильно менялась.

«Я стартовал из Вены, когда там было +23 градуса. А через несколько недель ночью температура опустилась до минус трех. Спасательная одежда почти не спасала, я был не готов к такому резкому перепаду», — говорит Евгений.

Он добавляет, что, когда был в дороге не первую неделю, перестал чувствовать время. На вопрос «Сколько ты уже в дороге?» сложно было ответить без телефона и подсчетов.

Однажды по дороге Евгений увидел здание, которое удивительно напоминало Витебскую ветеринарную академию. Это было административное помещение.

«Я зашел, рассказал, что путешественник, и в итоге получил печать в паспорт и небольшую экскурсию, — рассказывает Евгений. — Так и идешь дальше. И вдруг появляются мечети, черепица — признаки того, что Турция уже близко».

Турцию Евгений знает хорошо: он жил там три года, много путешествовал, изучал турецкий язык. Поэтому чувствовал себя уверенно. Был уже сильно загорелый и «сходил за своего».

Он заходил в чайные, где мужчины играли во что-то похожее на домино. На самом деле это были карты — в Турции такая игра официально запрещена.

«Когда люди узнавали, что перед ними белорус, который уже 50 дней идет пешком, выносили мне местную еду», — рассказывает Евгений.

Однажды в Турции гроза застала его в поле. Воды не было, еды почти не осталось — только вермишель быстрого приготовления. Мужчина вспоминает: когда начались гром и молнии, пришел настоящий, животный страх.

«Я вспомнил историю из детства, которую рассказывал дед: как люди спрятались от молнии под деревом и погибли. Я начал отсчитывать секунды между вспышкой и громом, понимая, что целиком завишу от случая», — говорит он.

«Я уже попрощался с жизнью»

В конце маршрута Евгения атаковала стая собак — кангалы — порода больше алабаев. Он был в поле, помощи ждать не было откуда.

«Я уже попрощался с жизнью, — признается он. — Но организм включился на максимум. Я перескочил через забор, залез на него и каким-то чудом — при росте 168 сантиметров — взобрался на емкость для воды высотой около 180 сантиметров».

Первыми видео нападения он успел поделиться в Instagram, после чего связь пропала. Полтора часа белорус сидел на бочке, пока собаки не ушли.

Позже выяснилось, что большой ошибкой было свистеть в свисток — это сделало собак еще более агрессивными. Теперь Евгений всегда берет с собой газовый баллончик и петарды.

«Долгий путь не делает тебя героем»

В Стамбул Евгений пришел почти истощенным. Он нашел муниципалитет, где его встретили по-доброму: напоили чаем, поставили печати в паспорт путешественника, накормили местной едой и познакомили с футбольной командой.

Как раз тогда турецкая сборная победила в соревнованиях, и на улицах был настоящий праздник. Он и снял всю напряженность последних дней.

Вся дорога обошлась Евгению примерно в 1500 евро, которые он потратил на еду и воду. Евгений редко ночует в хостелах, предпочитает палатку, снимает свои перемещения с дрона.

О Sultan’s Trail он узнал случайно — в Instagram «красивой австрийской девушки», которая жила в Турции и путешествовала на желтом автомобиле. Спустя полгода после того, как он увидел ее путь, сам вышел в дорогу.

«Долгий путь не делает тебя героем. Но ты точно понимаешь, кто ты есть и на что способен», — говорит Евгений.

Сейчас он готовится к новому испытанию — маршруту на 4000 километров. И, кажется, снова начнет с пункта, где комфорт еще держит его, но уже вот-вот закончится.

