«Когда люди узнавали, что перед ними белорус, который уже 50 дней идет пешком, выносили мне еду» 11 28.01.2026, 21:16

Евгений Гуцалов

Белорус прошел пешком от Вены до Стамбула.

Евгений Гуцалов вышел из Вены, когда там было 23 градуса тепла, а продолжал путешествие при минус трех. За 54 дня он пешком преодолел 2500 километров и прошел через семь стран, достигнув Стамбула. Он утверждает, что является единственным белорусом, прошедшим весь Sultan’s Trail — маршрут, который в обратном направлении повторяет путь османских султанов и их войск в Европу. Зачем такие испытания усталостью и страхом, Евгений рассказал Most.

Свое путешествие Евгений начал в апреле 2024 года. Стартовал принципиально из самого центра Вены.

Sultan’s Trail — пешеходный маршрут из Вены в Стамбул. Чаще всего его связывают с историческим путем войск султана Сулеймана Великолепного. Именно по этой дороге, только в обратном направлении, в XVI веке Османская империя двигалась на Запад. На пути путешественники собирают печати в специальную книжку — паспорт.

Первую печать в паспорт путешественника Евгений получил в самом начале, в венском соборе Святого Стефана. Говорит, что психологически ему тогда было сложно: вокруг уютный город, привычный комфорт, а впереди — 2500 километров пешком.

Именно начало пути Евгений называет самым тяжелым: тело еще не понимало, что с ним происходит.

«Первые километры — это не о красоте вокруг. Это о боли», — говорит он.

К старту Евгений готовился заранее: много лет занимался спортом, ходил в продолжительные походы, бегал, тренировал выносливость. Тем не менее поначалу колени, плечи, ноги — все напоминало о себе. Первые две недели он шел по 20—30 минут и отдыхал по 40—60. Признается: тогда мысли были о том, как дойти до следующей остановки.

Но однажды утром это изменилось. Мужчина вспоминает, что услышал, как поет соловей, и понял: именно из таких мелочей и складывается день в долгом путешествии.

«Тут все работает вместе: физическая форма, опыт других походов и психологическая готовность. Если чего-то из этого нет — путь не выдержишь», — говорит Евгений.

Иногда маршрут был монотонным: с одной стороны — Дунай, с другой — водохранилище. И так — два-три дня. Но собеседник подчеркивает, что такое соло-путешествие дает понимание не одиночества, а ответственности.

«Тут ты за все отвечаешь сам».

И все же главное на таком долгом пути — люди, которых встречают путешественники. Не с каждым можно поговорить на одном языке, но даже жестов, улыбок, простых слов хватает, чтобы объясниться.

Однажды Евгений встретил испанца, который тоже шел долгим маршрутом: планировал пройти через Россию до Владивостока. После разговоров с Евгением об отдаленных и опасных регионах тот отказался от этой идеи. Позже Евгений следил за его путем в Instagram.

Утро начинается с трех чарок по 15 грамм

Обычно Евгений ночует исключительно в палатке. Но в Сербии начались продолжительные дожди, и он остановился у пожилого жителя. Это был период Пасхи, а в Сербии существует традиция: утро начинается с трех чарок по 15 грамм ракии — крепкого фруктового алкоголя, популярного на Балканах. К тому же на Пасху сербы жарят поросенка и все время, пока он готовится, пьют ракию.

«Я понял, что долго так не выдержу», — улыбается Евгений. Вскоре он двинулся дальше.

Во время путешествия погода сильно менялась.

«Я стартовал из Вены, когда там было +23 градуса. А через несколько недель ночью температура опустилась до минус трех. Спасательная одежда почти не спасала, я был не готов к такому резкому перепаду», — говорит Евгений.

Он добавляет, что, когда был в дороге не первую неделю, перестал чувствовать время. На вопрос «Сколько ты уже в дороге?» сложно было ответить без телефона и подсчетов.

Однажды по дороге Евгений увидел здание, которое удивительно напоминало Витебскую ветеринарную академию. Это было административное помещение.

«Я зашел, рассказал, что путешественник, и в итоге получил печать в паспорт и небольшую экскурсию, — рассказывает Евгений. — Так и идешь дальше. И вдруг появляются мечети, черепица — признаки того, что Турция уже близко».

Турцию Евгений знает хорошо: он жил там три года, много путешествовал, изучал турецкий язык. Поэтому чувствовал себя уверенно. Был уже сильно загорелый и «сходил за своего».

Он заходил в чайные, где мужчины играли во что-то похожее на домино. На самом деле это были карты — в Турции такая игра официально запрещена.

«Когда люди узнавали, что перед ними белорус, который уже 50 дней идет пешком, выносили мне местную еду», — рассказывает Евгений.

Однажды в Турции гроза застала его в поле. Воды не было, еды почти не осталось — только вермишель быстрого приготовления. Мужчина вспоминает: когда начались гром и молнии, пришел настоящий, животный страх.

«Я вспомнил историю из детства, которую рассказывал дед: как люди спрятались от молнии под деревом и погибли. Я начал отсчитывать секунды между вспышкой и громом, понимая, что целиком завишу от случая», — говорит он.

В конце маршрута Евгения атаковала стая собак — кангалы — порода больше алабаев. Он был в поле, помощи ждать не было откуда.

«Я уже попрощался с жизнью, — признается он. — Но организм включился на максимум. Я перескочил через забор, залез на него и каким-то чудом — при росте 168 сантиметров — взобрался на емкость для воды высотой около 180 сантиметров».

Первыми видео нападения он успел поделиться в Instagram, после чего связь пропала. Полтора часа белорус сидел на бочке, пока собаки не ушли.

Позже выяснилось, что большой ошибкой было свистеть в свисток — это сделало собак еще более агрессивными. Теперь Евгений всегда берет с собой газовый баллончик и петарды.

В Стамбул Евгений пришел почти истощенным. Он нашел муниципалитет, где его встретили по-доброму: напоили чаем, поставили печати в паспорт путешественника, накормили местной едой и познакомили с футбольной командой.

Как раз тогда турецкая сборная победила в соревнованиях, и на улицах был настоящий праздник. Он и снял всю напряженность последних дней.

Вся дорога обошлась Евгению примерно в 1500 евро, которые он потратил на еду и воду. Евгений редко ночует в хостелах, предпочитает палатку, снимает свои перемещения с дрона.

О Sultan’s Trail он узнал случайно — в Instagram «красивой австрийской девушки», которая жила в Турции и путешествовала на желтом автомобиле. Спустя полгода после того, как он увидел ее путь, сам вышел в дорогу.

«Долгий путь не делает тебя героем. Но ты точно понимаешь, кто ты есть и на что способен», — говорит Евгений.

Сейчас он готовится к новому испытанию — маршруту на 4000 километров. И, кажется, снова начнет с пункта, где комфорт еще держит его, но уже вот-вот закончится.

