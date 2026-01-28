Макрон: Европа работает над новыми санкциями против России 2 28.01.2026, 21:53

Париж полон решимости усилить давление на Москву.

Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию и «на европейском уровне» работает над новыми санкциями против Москвы. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Франции Эммануэль Макрон, продублировав свой пост на украинском языке.

«Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности теневого флота», — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Франция направит на Украину генераторы, чтобы «помочь населению пережить зиму». Он также подчеркнул, что Франция намерена поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Украина может рассчитывать на Францию в рамках «коалиции желающих». Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы», — написал Макрон.

Он также добавил, что Франция изучила ход переговоров, которые прошли в Абу-Даби, и «пришла к выводу», что европейцы «должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые сторонами вопросы».

