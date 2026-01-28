Следующий раунд переговоров по Украине пройдет без участия Уиткоффа и Кушнера 3 28.01.2026, 22:37

Об этом сообщил госсекретарь США.

На следующем раунде переговоров по Украине, которые намечены на 1 февраля, от американской стороны не будут участвовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Об этом 28 января заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в Комитете по международным делам Сената, передает Reuters.

Рубио сообщил, что США могут сохранить свое присутствие на последующих раундах переговоров по Украине. При этом он уточнил, что ключевые посланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, принимавшие участие в предыдущих переговорах, — в дальнейших обсуждениях участвовать не будут.

Госсекретарь добавил, что территориальные разногласия вокруг Донбасса остаются последним ключевым и «крайне сложным» вопросом, по которому сторонам пока не удалось сблизить позиции.

Рубио признал, что для Украины крайне сложно даже допустить «саму мысль о возможности обсуждения территориальных изменений».

«В случае с Россией ситуация тоже политически непростая. На протяжении двух с половиной лет власти говорят своему населению, что они одерживают убедительную победу в этой войне. Поэтому у людей возникает вопрос: почему мы должны отдавать территории, если мы так уверенно побеждаем?» — добавил он.

По его словам, ситуация постоянно развивается и меняется очень быстро, а сам Рубио связывается со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, «вероятно, раз по десять в день».

Госсекретарь подчеркнул, что с американской стороны уже достигнуты договоренности по гарантиям безопасности Украине, однако они вступят в силу только после окончания войны.

«Довольно очевидно, что единственная модель гарантий безопасности, которую сейчас активно продвигают, предполагает размещение в Украине некоторых европейских войск, но при этом с очень мощной поддержкой со стороны США», — пояснил он.

