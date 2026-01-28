Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами» 5 28.01.2026, 23:30

Сериал бьет рекорды по просмотрам.

Бренд Nike и сериал «Очень странные дела» представили финальную коллаборацию — кроссовки в баскетбольной модели Air Foamposite One. Пара в красно-черных оттенках поступит в продажу 13 февраля, сообщает HypeBeast.

Ориентировочная цена — 250 долларов. Дизайн кроссовок отсылает к параллельному миру Изнанке — одному из ключевых мест действия сериала. Черный цвет верхней части корпуса градиентно переходит в красный, а по всей поверхности нанесены оранжевые зигзаги, похожие на молнии. В комплекте идут тематические аксессуары-значки.

Логотип на язычке, стельке и пятке перевернут — этот прием уже использовался в предыдущей коллаборации (Stranger Things x Nike Dunk Low), он отсылает к зеркальности Изнанки.

Последний эпизод «Очень странных дел» вышел 31 декабря 2025 года. Многие фанаты полагали, что у сериала есть еще одна серия, которая должна отменить некоторые сюжетные ходы финала. Согласно этой теории, события, которые все приняли за концовку, на самом деле были иллюзией Векны. Вечером 7 января, в предполагаемую дату релиза, массовый наплыв зрителей, искавших новую серию, привел к сбоям в работе Netflix.

