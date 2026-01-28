Глава МИД Германии: Украине нужен честный шанс членства в ЕС 3 28.01.2026, 23:38

Вступление Украины в ЕС – в интересах европейцев.

Перспектива членства Украины в Европейском Союзе является важным вкладом в обеспечение будущего мирного урегулирования для этой страны, подвергшейся военному нападению России. Об этом заявил во время правительственного часа в бундестаге в среду, 28 января, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает DW.

«Устойчивая архитектура мира в Европе предполагает, что Украина получит честный шанс на вступление в Европейский Союз», - заявил христианский демократ Вадефуль. О сроках возможного членства Киева он не высказался.

«Сегодня это может показаться далекой перспективой, но по-прежнему в коренных интересах и Германии, и всех нас, европейцев, - это обеспечить, чтобы эта страна смогла одержать победу в борьбе с российским агрессором и не потерпела поражение», - подчеркнул глава германского МИДа.

Евросоюз во всем мире воспринимают как образцовую модель союзного партнерства нескольких государств, поэтому стремление многих других стран стать членами Евросоюза остается неизменным, сказал Йоханн Вадефуль, отметив важность дальнейшей способности Европы «действовать, принимать решения и продолжать развиваться».

