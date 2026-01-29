Франция поддержит признание иранского КСИР террористической организацией 1 29.01.2026, 4:46

Об этом заявил глава МИД Франции.

Франция готова поддержать внесение иранского Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций в связи с жестокой расправой властей Ирана с протестующими.

Об этом заявил в своем X министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро отметил, что расправа иранского режима с протестами не может остаться без ответа, поэтому Франция в четверг вместе с европейскими партнерами поддержит новые санкции против иранских чиновников.

«Также Франция поддержит внесение Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций», – сказал глава МИД Франции.

Он призвал власти Ирана прекратить казни и информационную блокаду и допустить в страну миссию установления фактов от Совета по правам человека ООН для документирования последних событий.

КСИР – военная ветвь исполнительной власти в Иране с широким влиянием и полномочиями, существующая параллельно с армией.

