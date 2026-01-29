Украинские FPV-дроны уничтожили российский комплекс РЭБ «Тирада-2» 29.01.2026, 6:02

2,590

Видео.

На Южно-Слобожанском направлении FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ «Тирада-2» оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по вражеской цели отработали бойцы РУБпАК «СТРИКС» 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем «STAR» 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2», созданный для вывода из строя спутниковой связи, больше не представляет угрозы на этом направлении.

«Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в кучу металла», - добавляют бойцы в комментариях под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com