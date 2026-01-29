Украинские FPV-дроны уничтожили российский комплекс РЭБ «Тирада-2»
- 29.01.2026, 6:02
- 2,590
Видео.
На Южно-Слобожанском направлении FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ «Тирада-2» оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по вражеской цели отработали бойцы РУБпАК «СТРИКС» 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем «STAR» 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2», созданный для вывода из строя спутниковой связи, больше не представляет угрозы на этом направлении.
«Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в кучу металла», - добавляют бойцы в комментариях под видео.