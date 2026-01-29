США впервые возвращают Венесуэле перехваченный танкер из «теневого флота» РФ
- 29.01.2026, 8:34
Речь идет о супертанкере Sophia под панамским флагом.
Соединенные Штаты передают Венесуеле танкер из «теневого флота» России, который был захвачен в начале января 2026 года. Это первый известный случай, когда администрация Трампа возвращает такой танкер.
Об этом сообщает Reuters.
По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, речь идет о супертанкере M/T Sophia под панамским флагом. Однако они не уточнили, почему танкер был возвращен.
Береговая охрана США, которая руководит операциями по перехвату и задержанию, не сразу ответила на запрос о комментарии.
Напомним, что США на протяжении нескольких месяцев проводят операцию по задержанию нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Так, с конца 2025 года было произведено 7 задержаний.
В частности, танкер Sophia был перехвачен 7 января береговой охраной и американскими войсками.