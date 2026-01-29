6 мая 2026, среда, 10:25
СМИ: В Колумбии разбился самолет с политиками

1
  • 29.01.2026, 8:41
  • 6,126
Фото: Х/AlbertoRodNews

На борту было 15 человек.

В Колумбии разбился самолет с 15 людьми на борту. Они погибли, а СМИ писали о политиках среди жертв - законодателе и кандидате в конгресс.

Об этом сообщает Reuters.

По данным авиакомпании Satena, самолет Beechcraft 1900 вылетел из города Кукута вблизи границы с Венесуэлой и направлялся в Оканью. Связь с судном пропала примерно через 11 минут после взлета - в 11:54 по местному времени.

На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Самолет выполнял рейс по контракту для государственного перевозчика Satаena.

Во власти отметили, что к поискам привлечены авиация и военные подразделения. Район возможного исчезновения самолета является горным и труднодоступным, что затрудняет проведение операции.

Информации о местонахождении самолета или состоянии пассажиров пока нет. Поиски продолжаются

Согласно списку пассажиров, опубликованному авиакомпанией, на борту самолета находились депутат Диогенес Кинтеро и члены его команды, а также Карлос Сальседо, кандидат в Конгресс на предстоящих в марте выборах.

