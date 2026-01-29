Танкер «теневого флота» РФ из Мурманска посадили на мель во Франции
- 29.01.2026, 8:48
Судно было замаскировано, но это ему не помогло.
Во французском порту Марсель-Фос посадили на мель нефтяной танкер GRINCH, который подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту» России.
Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, судно ранее было перехвачено французскими ВМС из-за подозрений в использовании фальшивого флага и участия в схемах обхода санкций, введенных против экспорта российской нефти.
Прокурор Марселя сообщил, что капитан танкера - гражданин Индии - был временно задержан, однако впоследствии его освободили и разрешили вернуться на борт судна.
Французские власти отмечают, что GRINCH в начале января вышел из российского порта Мурманск, следуя под флагом Коморских Островов.
Сейчас обстоятельства использования судна и его возможную связь с российским «теневым флотом» продолжают изучать.
Танкер GRINCH перехватили французские ВМС 22 января 2026 года в западной части Средиземного моря. Капитаном оказался индус. его арестовали.
Судно фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США и связано с перевозками российской нефти, в частности в Китай и Индию.