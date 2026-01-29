Дания отправила в Гренландию бывшее советское судно 1 29.01.2026, 9:02

Теплоход «Константин Симонов» станет плавучей казармой для 150 военных.

Дания планирует для усиления военной группировки в Гренландии отправить туда плавучую казарму. Плавучей казармой станет бывший советский теплоход «Константин Симонов», который сейчас называется MS Ocean Endeavour.

Об этом сообщает Bild.

Бывший советский теплоход «Константин Симонов» станет плавучей казармой для 150 датских военных в Гренландии. Его перебрасывают в рамках увеличения датского военного присутствия на острове.

Дело в том, что город Нуук, столица Гренландии, не рассчитан на такой наплыв военных. Сейчас Дания размещает солдат и офицеров в гостиницах и домах для отдыха. Именно поэтому на остров отправили плавучую казарму Ocean Endeavour.

В 1982 году советское Дальневосточное морское пароходство заказало теплоход с усиленным корпусом, который вступил в строй под названием «Константин Симонов». До распада СССР он служил, как паром, затем его выкупили и переименовали в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставила его на продажу.

Судно приобрела Дания, которая превратит его в плавучую казарму для военных НАТО. Еще 23 января 1762-тонный Ocean Endeavour отправился в Нуук из Уистреама во Франции. Он станет на якорь в столице Гренландии.

На запрос издания в командовании вооруженных сил Дании подтвердили отправку судна в Гренландию.

«Часть датских и международных солдат, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будет размещаться на судне Ocean Endeavour. Гостиничное судно будет находиться в порту Нуука... Войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше», - говорится в сообщении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com