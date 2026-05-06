Производство мотоциклов «Урал» перенесли в Китай

2,124

Решение стало следствием многолетнего кризиса, вызванного санкциями.

Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ), единственный российский производитель тяжелых мотоциклов с колясками, переносит производство в Китай. Это решение стало следствием многолетнего кризиса, вызванного санкциями, логистическими проблемами и утратой ключевых рынков сбыта после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает «7×7».

Как напоминает издание, еще в 2022 году завод частично перенес сборку из Свердловской области в Казахстан, пытаясь обойти западные санкции и сохранить доступ к импортным комплектующим, доля которых в мотоциклах превышала 70%. Однако эта мера не спасла предприятие от убытков. Решающим ударом стало решение администрации президента США Дональда Трампа в 2025 году повысить до 25% пошлины на ввоз товаров из Казахстана, сделавшее экспорт «Уралов» на американский рынок нерентабельным.

В результате руководство ИМЗ заключило соглашение с китайской компанией Yingang. В 2026 году была представлена новая модель Ural Neo 500, полностью разработанная и произведенная в Китае. Она сохранила фирменную коляску, но кардинально отличается от классических «Уралов» дизайном и комплектацией. Выход на рынок запланирован на май–июнь 2026 года, а цена составит около 15 тысяч долларов против 20 тысяч долларов за прежнюю флагманскую модель Ural Gear Up.

Перенос производства стал вынужденным шагом после череды неудач. Санкции 2022 года отрезали завод от поставок критически важных компонентов: итальянских тормозов Brembo, немецких шин Heidenau, японских свечей NGK и шведских подшипников SKF. Одновременно «контрсанкции» (запрет на экспорт ряда товаров, включая мотоциклы, введенный Владимиром Путиным в 2022 году) и четырехкратный рост логистических издержек лишили ИМЗ основных рынков сбыта: до войны 40% продаж приходилось на США, 30% — на Европу и 25% — на страны Азии.

Переезд в Казахстан позволил временно возобновить экспорт, но не решил структурных проблем. Российский цех в Ирбите к 2024 году сократил штат до двух сборщиков, а в 2025-м — перешел на выпуск запчастей и гарантийное обслуживание. Казахстанское производство, достигшее 300 мотоциклов в месяц, оказалось подорвано тарифной политикой США.

Ранее, в 2016 году, завод заявлял, что гордится сопротивлением «всеобщей китаизации». Теперь же, как констатирует «7×7», ИМЗ вынужден идти по пути, который уже прошли многие российские автопроизводители после 2022 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com