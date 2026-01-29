6 мая 2026, среда, 12:33
Россияне загнали в ловушку в Купянске полк собственной пехоты

  • 29.01.2026, 11:03
  • 5,296
Ситуация прямо играет на руку украинским военным.

Россияне загнали в Купянске в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк. По документам, эта территория уже «захвачена», а в реальности там идут бои.

Об этом сообщает партизанского движения «АТЕШ».

Агент партизан в 122-м мотострелковом полку ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении для этого подразделения сложилась критическая ситуация. Командование полка, чтобы быстрее доложить Кремлю об успехах, отчиталось о якобы «взятии под контроль» ряда позиций в городе и его окрестностях.

В документах россиян «захваченные» позиции указаны, как «тыловые». В реальности там ведутся ожесточенные бои. Это привело к интересному результату: штурмовые группы россиян, зажатые в городской застройке, не могут вызвать помощь и поддержку.

Например, запросы на артиллерийские удары по пулеметным гнездам и снайперским позициям ВСУ не проходят. Артиллерия 122-го полка руководствуется официальными указаниями штаба и докладами, где сказано, что позиции находятся под контролем российской армии. Поэтому огонь по этим координатам запрещен.

Ситуация прямо играет на руку украинским военным, поскольку из-за запрета командиры артиллерийских подразделений отказываются вести огонь и оставляют штурмовиков РФ без прикрытия.

«Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии», - резюмировали в «АТЕШ».

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
