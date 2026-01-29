«Белорусы, вы лучшие»: минчанка приняла участие в показе коллекции Chanel в Париже 29.01.2026, 10:54

Александра Батура

Фото: instagram.com/baturaliaksandra

Белоруска вышла на подиум в платье известного французского бренда.

Минчанка Александра Батура вышла на подиум в платье известного французского бренда Chanel на неделе высокой моды в Париже (Франция). Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram, пишет «Зеркало».

Александра опубликовала фотографию с подиума и поблагодарила в подписи создателя коллекции дизайнера Матье Блази.

В сторис модель также отметила белорусов за поддержку.

«Беларусы, вы лепшыя! Дзякуй за рэпосты і падтрымку. Люблю вас усіх», — написала Александра.

Коллаж из фото: instagram.com/baturaliaksandra

Александра Батура в моделинге с 2018 года. К 21 году успела поработать в Италии, Японии, Китае, Корее и Тайланде для Dolce&Gabbana, MM6 Maison Margiela и Viktor&Rolf, писало издание BrandsFashionBusiness. На модельный контракт в Париж девушка приехала уже второй раз.

С Матье Блази модель работала впервые:

— Несмотря на большое количество помощников, он многое делал самостоятельно. К примеру, мне он помог переобуться перед выходом на подиум. Я не часто видела, чтобы люди с мировым именем могли вот так запросто опуститься на колени перед абсолютно незнакомой моделью.

Неделя высокой моды завершится в Париже 29 января. В рамках форума в столице Франции модные дома представили свои коллекции сезона весна-лето 2026.

