Украинский вратарь «Бенфики» Трубин забил гол «Реалу»9
- 29.01.2026, 12:30
Этот гол войдет в историю.
Украинский вратарь Анатолий Трубин «Бенфики» стал героем матча Лиги чемпионов, отличившись голом в ворота мадридского «Реала», пишет champion.com.ua.
В поединке 8-го тура основного этапа турнира «Бенфика» принимала испанский гранд. На 90+7 минуте одноклубник выполнил навес в штрафную площадь, а подключившийся к атаке Трубин ударом головой переправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа.
Этот гол стал решающим – португальский клуб одержал победу со счетом 4:2.
Historical goal !! Amazing Anatoliy Trubin scores at stoppage time ! Benfica is in next round https://t.co/OAODbXRWdh— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
Бенфика – Реал Мадрид 4:2 (2:1)
Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (п), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)
Благодаря этой победе «Бенфика» набрала 9 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав на 24-м месте в основном этапе.