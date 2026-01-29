6 мая 2026, среда, 12:33
Украинский вратарь «Бенфики» Трубин забил гол «Реалу»

  • 29.01.2026, 12:30
  • 10,904
Фото: Getty Images

Этот гол войдет в историю.

Украинский вратарь Анатолий Трубин «Бенфики» стал героем матча Лиги чемпионов, отличившись голом в ворота мадридского «Реала», пишет champion.com.ua.

В поединке 8-го тура основного этапа турнира «Бенфика» принимала испанский гранд. На 90+7 минуте одноклубник выполнил навес в штрафную площадь, а подключившийся к атаке Трубин ударом головой переправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа.

Этот гол стал решающим – португальский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Бенфика – Реал Мадрид 4:2 (2:1)

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (п), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)

Благодаря этой победе «Бенфика» набрала 9 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав на 24-м месте в основном этапе.

