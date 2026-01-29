Стала известна сетка плей-офф Лиги чемпионов-2025/26 1 29.01.2026, 10:52

4,550

Сыграют 24 футбольные команды.

В футбольной Лиге чемпионов определилась сетка плей-офф, в котором сыграют 24 команды, пишет betnews.by.

8 из них прошли в 1/8 финала напрямую. Это «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Спортинг».

Еще 16 клубов сыграют в стыках — «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия», «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде/Глимт» и «Бенфика».

Жеребьевка состоится позже.

«Арсенал» — первый, «Кайрат» — последний. Итоговая таблица Лиги чемпионов

5 английских клубов вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую

Сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com